El genocidio en Gaza se cuela en los plenos

Redacción Ibiza

Integrantes de Eivissa amb Palestina ayer frente al Ayuntamiento de Sant Josep con la concejala de Unidas Podemos Mónica Fernández, cuya formación ha presentado mociones ante varios consistorios de la isla instando a las corporaciones locales a reconocer y condenar el genocidio de Israel en Gaza, que ya ha dejado más de 65.000 muertos.

