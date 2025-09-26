Fallece en Ibiza a los 102 años Maria Juan Marí, Maria de Sa Punta

Maria Juan Marí, más conocida como Maria de Sa Punta, ha fallecido este viernes en Ibiza a los 102 años. Maria, de Can Massià, era una mujer muy conocida, ya que entre ella y su marido gestionaron el popular restaurante Sa Punta del municipio de Santa Eulària.

Maria era vecina de esta localidad y hace apenas dos años, en junio de 2023, celebró su siglo de vida con una gran comida rodeada de su familia y amigos. Una celebración que no quiso perderse la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, que le entregó, en nombre de todo el Ayuntamiento, unos pendientes de joyería ibicenca.

Durante la celebración, a la que Maria acudió con un alegre traje en color turquesa, todos destacaron la vitalidad y alegría de la centenaria, nacida el 3 de junio de 1923 en Can Massià.