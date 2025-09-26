Enamorarse de Ibiza a vista de globo aerostático

Un campo en los alrededores de Sant Miquel ha sido en la mañana de este viernes la primera diana, como se conoce en el argot a la zona de aterrizaje, del primer vuelo del Ibiza Balloon Festival.

Los ocho globos participantes han partido desde Santa Gertrudis sobre las 7 de la madrugada para hacer este primer recorrido.

“Nos hemos reunido a las 6 de la mañana en el Hotel Aguas de Ibiza y como las condiciones eran buenas y había viento suave, hemos decidido salir del mismo centro de la isla para conocer esa zona”, explica Abel García, de Fomento del Turismo de Ibiza, uno de los organizadores de este encuentro.

De los ocho aeróstatos que participan dos son de la isla, los de Ibiza en Globo de José Ramón Mancebo, que como anfitrión hace de ‘liebre’ de las otras naves, tres han llegado de Cataluña, otro de La Mancha, uno de Segovia y otro de Valladolid. Precisamente la manchega María Luisa ha sido la primera en cubrir el recorrido, dentro de la competición no competitiva o pique sano que mantienen entre los pilotos.

"Primer viaje espectacular"

“Ha sido un primer viaje espectacular y estamos supercontentos -continúa García-. Todos los que han llegado de fuera están encantados de poder conocer la isla desde el aire, porque es un paisaje que enamora”.

Este sábado los participantes harán otro vuelo por la mañana y por la tarde celebrarán una fiesta abierta al público en la zona de ses Variades, que ellos mismos limpiaron el jueves. Desde las 18 horas habrá música con dj’s, food trucks y actividades familiares, a las 20.30 horas un espectáculo de Acrobati-k y a las 21 un espectáculo visual de globos iluminados arropados con música de La Movida.

El Ibiza Balloon Festival concluye el domingo, con un nuevo vuelo y la clausura oficial al mediodía en el hotel Aguas de Ibiza.