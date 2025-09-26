Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Todos los detalles del espectáculo de globos Ibiza Balloon Festival 2025 que arranca este viernes

El espectáculo está en tierra, donde el público podrá presenciar la preparación y la salida de los globos en un ambiente familiar y gratuito, explican desde la organización

Globos al amanecer.

Globos al amanecer. / Pexels Pixabay

Redacción Digital

Ibiza

El cielo de Ibiza se teñirá de colores con la celebración del Ibiza Balloon Festival 2025, que arranca este viernes y se desarrollará a lo largo de este fin de semana. El evento, organizado por Enjoy Ibiza Activities, promete ser uno de los espectáculos visuales más llamativos del inicio del otoño en la isla, según apuntan desde la organización en sus redes sociales.

Cada mañana, desde las 7 horas, los asistentes podrán disfrutar del inflado y despegue de los globos aerostáticos, un momento único que se produce justo al amanecer. Aunque las cestas solo tienen capacidad para el piloto, su ayudante y algunos invitados especiales —elegidos mediante sorteo—, el verdadero espectáculo está en tierra, donde el público podrá presenciar la preparación y la salida de los globos en un ambiente familiar y gratuito.

El globo, atado a la tierra con una barquilla, un quemador y 25 metros de tela, permitió ver la puesta de sol a los asistentes desde unos veinte metros de altura

Un globo en ses Variades. / DI

Punto de despegue

El punto de despegue variará en función del viento y las condiciones meteorológicas, por lo que se anunciará la tarde anterior en las redes sociales de la organización (@enjoyibizactivities) y se confirmará a primera hora de cada jornada. En caso de mal tiempo, los vuelos se pospondrán o cancelarán, una decisión que se comunicará de inmediato detallan los organizadores.

La gran cita del festival será el Night Glow, previsto para la noche del sábado en Ses Variades (Sant Antoni). A partir de las 18 horas, el recinto acogerá música en directo, actividades familiares, pintacaras, espectáculos de acrobacias y la puesta en escena de los globos iluminados al ritmo de la música de La Movida Ibiza. El evento, que se prolongará hasta las 23 horas, contará además con una variada oferta gastronómica gracias a la presencia de 'food trucks'.

Los organizadores recuerdan que los aterrizajes se realizan siempre en lugares seguros, respetando la naturaleza y evitando áreas de cultivo y ganado, una muestra más del carácter sostenible del festival. Pero es difícil predecir la zona, ya que los globos no se dirigen: "aterrizaremos donde podamos", advierten.

