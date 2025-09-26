Fin al despilfarro de agua que se perdía en un 'parking' de Ibiza durante 40 años

Tras más de 40 años de ingente despilfarro de agua de un acuífero en un aparcamiento de la calle Canarias, el Ayuntamiento de Ibiza ha puesto en marcha los depósitos que permiten destinar una parte del caudal para la limpieza de las calles y que ahorrarán unos 60.000 m³ al año, según las previsiones. En una segunda fase, que ahora está en redacción, el Consistorio prevé reaprovechar la totalidad del resto del agua que ahora se pierde en la red de alcantarillado para el regadío de jardines y del césped de instalaciones deportivas.

El alcalde, Rafael Triguero, y el concejal de Medio Ambiente, Jordi Grivé, han presentado este viernes este sistema para el almacenaje y carga de camiones cisterna, que adquiere mayor relieve "en momentos de dificultades por la falta de agua". "Comenzamos a aplicar medidas reales para aprovechar este bien escaso con el baldeo de calles", ha destacado el alcalde.

Las instalaciones

El acuífero brota en el aparcamiento de un edificio que se encuentra en la confluencia de las calles Canarias y González Abarca, frente al instituto Sa Colomina. En el patio de este centro educativo se han instalado dos depósitos, con una capacidad de 30 metros cúbicos, hasta los que se canaliza y bombea el agua, que allí se trata con cloro para desinfectarla. A su vez, estos tanques de agua sirven para abastecer a los camiones cisterna que se emplean para la limpieza viaria.

La inversión para poner en marcha estas instalaciones, que han tardado 27 meses en proyectarse y ejecutarse, es de unos 140.000 euros, según ha detallado Grivé. Se da la circunstancia de que, en 2012, el Ayuntamiento ya contempló acometer unas obras para dejar de perder este caudal, pero descartó llevarlas a cabo porque consideraba inasumible su coste, entonces estimado entre 300.000 y 400.000 euros. Ese mismo año, la activista Carmen Tur, que este viernes asistió a la presentación, llevó el caso de este despilfarro hasta la Fiscalía, aunque la denuncia no llegó a prosperar.

"No hemos podido ir más rápido, porque primero se tenía que firmar un convenio con la comunidad de propietarios [del edificio del aparcamiento], redactar proyectos, que se han tenido que modificar para que la obra fuera más barata y rápida o pasar los trámites burocráticos, además de que en verano no se pueden acometer algunas obras. En cualquier caso, dos años no son nada comparados con las cuatro décadas en que se ha estado tirando esta agua", ha explicado Grivé.

Baldeo y riego

En estos momentos, brotan unos 420 m³ de agua del acuífero por el parking. De esta cantidad, la demanda para el baldeo de calles podría llegar a consumir unos 200 m³. Los primeros meses servirán de fase de pruebas para evaluar cuántos camiones, con una capacidad de 10 m³, podrían llenarse diariamente.

No obstante, Grivé admite que "no es viable" llegar a cargar 42 cubas diarias, el número necesario para aprovechar toda el agua que ahora se pierde. "Trabajaremos al máximo, pero estamos en fase de pruebas. En un par de meses podremos asegurar cuántos camiones pueden llenarse [diariamente]".

El resto del caudal, de momento, seguirá vertiéndose en la red de alcantarillado, pero el Ayuntamiento prevé que no se pierda ni una gota cuando acometa la segunda fase de este proyecto, que ahora se encuentra en fase de redacción.

En esta próxima actuación, se instalará un nuevo bombeo y canalizaciones de agua para el riego de los parques y jardines municipales más próximos a Sa Colomina. Igualmente, esta red de distribución también llegará a las instalaciones deportivas de Can Misses, Can Cantó y al futuro campo de es Putxet, donde se destinará al riego del césped natural y el artificial.

Grivé calcula que el nuevo proyecto, para el que ya se está buscando financiación, estará finalizado en un plazo de nueve meses, aunque después deberá salir a concurso público para adjudicar las obras.

Otro punto de carga en ses Figueretes

A principios de agosto, el Ayuntamiento puso en marcha otro punto de carga de agua para aprovechar el agua que se perdía en un edificio de la avenida Pere Matutes Noguera, en el barrio de ses Figueretes. En este caso, prácticamente idéntico al de Sa Colomina, se han estado desperdiciando hasta 35.000 m³ anuales durante tres décadas.

El agua que se perdía en este edificio de ses Figueretes también se está aprovechando para el baldeo de las calles y el riego de zonas verdes.