El delegado del Gobierno en Baleares acusa a Feijóo de «criminalizar» a los inmigrantes

Las declaraciones del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, el jueves en Formentera sobre inmigración han provocado la respuesta del Ejecutivo central. El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha acusado este viernes en Maó al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, de «criminalizar a los inmigrantes con el único objetivo de generar rechazo y odio».

Rodríguez Badal considera la política plasmada por el presidente del PP en su visita a Formentera «extremadamente peligrosa». «Somos un país de acogida, que busca una migración ordenada y segura y no desatiende la labor humanitaria de dar a estas personas un trato digno», ha asegurado.

Según Rodríguez, la propuesta de Feijóo de expulsar de España a los inmigrantes que delincan o reincidan «desliza el mismo discurso que abanderaba Vox y que ahora hace suyo también el PP, un mensaje que es dañino para la sociedad».

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Angel Víctor Torres, ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de estar «absolutamente entregado a la ultraderecha» por sus propuestas sobre inmigración, que suponen, ha dicho, «darle la espalda a los derechos humanos».

Así lo ha asegurado a los periodistas, tras asistir a un acto en el Congreso, a propósito de las declaraciones de Feijóo, en las que defendía que se dé prioridad a los inmigrantes «culturalmente cercanos» y que compartan con los españoles «vínculos sociales e idioma».

El ministro ha lamentado esas propuestas del líder del PP por considerar que «no es una actitud que defienda los derechos humanos», a la vez que ha subrayado que el Gobierno seguirá con su trabajo en este sentido.

Tras señalar que no se puede entender nuestro país sin la aportación fundamental que hace la inmigración, Torres ha acusado a Feijóo de estar «demonizando» a quienes aportan el 10 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y sólo consumen el 1%, y «son fundamentales para la locomotora económica».

Por otra parte, Torres se ha referido al real decreto que publica este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE) por el que se crea y regula el nuevo Consejo de las Lenguas Oficiales y la Oficina para las Lenguas Oficiales.

Lenguas cooficiales

Sobre este asunto, ha destacado que se encargará de defender y llevar a la práctica lo que dice la Constitución: la necesidad de respetar las lenguas cooficiales y a los estatutos de autonomía de aquellas comunidades que tienen dos lenguas oficiales. Torres ha resaltado la importancia de conmemorar el Día Europeo de las Lenguas, que se celebra hoy, para defender todas las lenguas oficiales y para defender la memoria democrática.

En este contexto, ha incidido en que durante muchos años, en concreto durante la Dictadura, estas lenguas fueron «soterradas, sepultadas y escondidas en el ámbito familiar», donde pudieron sobrevivir. Unas lenguas que contribuyen a la riqueza de los territorios, ha continuado el ministro, quien ha criticado a quienes «atacan» por utilizar las lenguas oficiales, citando expresamente a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.