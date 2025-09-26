Las Dalias clausura las noches hippies de 'Peace N' Music'

El ciclo musical 'Peace N’ Music', que desde el pasado 2 de junio ha animado los lunes de verano en Las Dalias, celebrará este lunes 29 de septiembre su última sesión de la temporada. El cierre contará con un set especial de Pippi b2b Willie Graft, que ofrecerán una sesión de house inspirada en los años 90.

Durante todo el verano, 'Peace N’ Music' ha recuperado sonidos de las décadas de los 60, 70, 80 y 90, con un programa que combinó música en directo, sesiones de DJ y un ambiente inspirado en la contracultura hippie.

Mercadillo nocturno

Además de las actuaciones, el evento se integró en la oferta de los mercadillos nocturnos, con propuestas gastronómicas, artesanía y actividades paralelas en los jardines y en Akasha.

El closing de 'Peace N’ Music' coincide con el del 'Night Market' de Las Dalias, que se despide este fin de semana tras celebrarse los días 28, 29 y 30 de septiembre. Con ello se cierra la temporada estival de mercadillos nocturnos que han llenado de música y ambiente las noches de verano.

A partir de octubre, Las Dalias mantendrá su actividad con la reapertura de los mercadillos en su horario habitual: los sábados de 10 a 19 horas y los domingos de 11 a 18 horas.