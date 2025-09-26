Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cierran el acceso a este callejón de Ibiza por motivos de seguridad

Este sábado 27 de septiembre se instalará una valla metálica

Acceso al callejón desde el aparcamiento de la calle Madrid

Acceso al callejón desde el aparcamiento de la calle Madrid / Google Maps

Redacción Digital

Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha informado del cierre del acceso al callejón que conecta con el aparcamiento de la calle Madrid por motivos de seguridad.

El cierre se llevará cabo este sábado 27 de septiembre y se hará mediante la instalación de una valla metálica. "Esta acción responde a las peticiones de los negocios y vecinos de la zona", han apuntado desde el Consistorio.

Noticias relacionadas y más

Con la colocación de la valla se quiere evitar el acceso no autorizado y prevenir situaciones de riesgo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents