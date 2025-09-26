Cierran el acceso a este callejón de Ibiza por motivos de seguridad
Este sábado 27 de septiembre se instalará una valla metálica
Ibiza
El Ayuntamiento de Ibiza ha informado del cierre del acceso al callejón que conecta con el aparcamiento de la calle Madrid por motivos de seguridad.
El cierre se llevará cabo este sábado 27 de septiembre y se hará mediante la instalación de una valla metálica. "Esta acción responde a las peticiones de los negocios y vecinos de la zona", han apuntado desde el Consistorio.
Con la colocación de la valla se quiere evitar el acceso no autorizado y prevenir situaciones de riesgo.
