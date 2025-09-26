Caos en un vuelo de Manchester a Ibiza: sacan a rastras a un pasajero borracho que se negó a abrocharse el cinturón

Un pasajero en estado de embriaguez fue expulsado a la fuerza de un avión con destino a Ibiza después de negarse a abrocharse el cinturón de seguridad antes del despegue. El incidente se produjo el pasado 13 de septiembre en un vuelo programado desde Manchester, según ha informado el periódico británico Daily Mail.

La situación provocó un retraso de más de dos horas y fue presenciada por otros viajeros. Una de las pasajeras relató que esta situación “no es lo que uno necesita cuando se viaja a Ibiza”.

“Lo bajaron por las escaleras y lo metieron en una camioneta policial”

La misma pasajera explicó al medio británico que la tripulación intentó en varias ocasiones convencer al pasajero, pero este se negó en todo momento a cooperar. Finalmente, la policía subió al avión y se lo llevó cargándolo por los brazos y las piernas por el pasillo, hasta llevarlo fuera de la aeronave.

“Estaba ebrio y se negaba a abrocharse el cinturón de seguridad”, afirmó esta viajera, quien añadió que los agentes “lo bajaron por las escaleras y lo metieron en la parte trasera de una camioneta policial”.

Este caso se suma a otros incidentes recientes con pasajeros en estado de embriaguez en vuelos británicos hacia España, incluyendo el de un hombre que este mismo mes intentó abrir las puertas de emergencia en pleno vuelo y provocó una pelea a bordo.