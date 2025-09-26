Atropellan con un patinete y roban el móvil a una señora mayor en pleno centro de Ibiza

Una señora de unos 70 años ha sido atropellada por el conductor de un patinete que posteriormente se ha dado a la fuga en pleno centro de Ibiza.

El suceso ocurrió este jueves, en torno a las 11 de la mañana, en una acera situada junto al cruce entre las avenidas Isidor Macabich e Ignasi Wallis. La mujer iba caminando por el espacio destinado a los peatones cuando fue embestida por un patinete.

Después de caer y quedar tendida en el suelo, una mujer que pasaba por la zona aprovechó el desconcierto para robarle el teléfono móvil que había quedado tirado sobre la acera, según relata un testigo presencial a Diario de Ibiza.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia para asistir a la mujer, que sufrió varias contusiones, y también agentes de la Policía Local de Ibiza, que lograron recuperar el teléfono robado y devolvérselo a su legítima dueña.