Ibiza

Atropellan con un patinete y roban el móvil a una señora mayor en pleno centro de Ibiza

El suceso ha ocurrido en el cruce entre las avenidas Isidor Macabich e Ignasi Wallis

Avenida de Ignasi Wallis a la altura del cruce con Isidor Macabich

Avenida de Ignasi Wallis a la altura del cruce con Isidor Macabich / J.A. Riera

Guillermo Sáez

Guillermo Sáez

Una señora de unos 70 años ha sido atropellada por el conductor de un patinete que posteriormente se ha dado a la fuga en pleno centro de Ibiza.

El suceso ocurrió este jueves, en torno a las 11 de la mañana, en una acera situada junto al cruce entre las avenidas Isidor Macabich e Ignasi Wallis. La mujer iba caminando por el espacio destinado a los peatones cuando fue embestida por un patinete.

Después de caer y quedar tendida en el suelo, una mujer que pasaba por la zona aprovechó el desconcierto para robarle el teléfono móvil que había quedado tirado sobre la acera, según relata un testigo presencial a Diario de Ibiza.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia para asistir a la mujer, que sufrió varias contusiones, y también agentes de la Policía Local de Ibiza, que lograron recuperar el teléfono robado y devolvérselo a su legítima dueña.

Caos en un vuelo de Manchester a Ibiza: sacan a rastras a un pasajero borracho que se negó a abrocharse el cinturón

Ana Gordillo, hoteleros de Sant Antoni: "El ruido de las obras en plena temporada molesta a los turistas"

Carolina Escandell, consellera de Bienestar Social en Ibiza, a Vox: "Los menores tutelados llevan una vida normal y muchos trabajan"

Los piratas desembarcan en la XIV Fira Marinera de Sant Antoni

A esta hora podrás ver en el puerto de Ibiza los supercoches de la Gumball 2025

Cuantos menos metros tiene un piso en Ibiza, más ceros en el precio: 79 m² de lujo por 10.000 euros al mes

Consulta el calendario laboral 2025-2026 de Ibiza y Formentera

