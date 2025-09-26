Anna Tur carga contra las restricciones en Ibiza: "Que empiecen por los taxis pirata y la crisis de la vivienda y dejen la música tranquila"

La dj ibicenca Anna Tur ha concedido una entrevista a Wololo Sound en la que ha lanzado duras críticas hacia las recientes restricciones a la música en la isla, señalando directamente a las instituciones locales.

Tur denuncia en la entrevista que "no hay ni una sola villa en Ibiza que tenga permiso para fiesta" y que, sin embargo, se han endurecido las medidas contra bares y beach clubs. “Puedes encender tu música a 65 decibelios, pero no puede haber un dj pinchando a 65. Te multan con 4.000 o 5.000 euros. Es ridículo”, lamenta, en referencia a locales como Sa Trinxa o Sunset Ashram, que este verano vieron prohibidas sus sesiones.

La artista fue especialmente crítica con el Ayuntamiento de Sant Josep, acusándolo de escudarse en la Ley de Costas. "Son ordenanzas municipales y las han aprobado ellos. Están tirando balones fuera. Si quisieran, no sucedería", asegura. Y añade: "Que empiecen por arreglar el problema de la vivienda, por los médicos que faltan, por los taxis pirata, por la inseguridad en los parkings… y que dejen a la música tranquila. Porque no ha molestado a nadie".

En la entrevista, Tur también ha hablado de los inicios de la música electrónica en Ibiza, recordando las primeras emisiones en streaming hace dos décadas: “Era una auténtica locura, se caían y volvían. Íbamos de sala en sala para que todos los djs tuviéramos espacio”.

Asimismo, ha defendido el papel de los artistas residentes en las discotecas locales, una figura que considera vital recuperar. Y también ha dedicado unas palabras de admiración a Carl Cox: "Es una de las personas más bonitas que conozco. Con 63 años sigue creando una vibración increíble en la pista de baile".

Pese a las restricciones actuales, Tur sigue confiando en la esencia de la isla: "Ibiza ha evolucionado como lo hace la sociedad, pero sigue siendo un lugar único para dejarse llevar", puntualiza en la entrevista.