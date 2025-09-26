Un ahorro de 1.300 euros al año en Ibiza en la cesta de la compra según donde se compre
La cesta media en la isla se sitúa en 6.523 euros, un 4% más que en el resto de España, informa la OCU
El coste de la cesta de la compra se sitúa en 6.259 euros para un hogar medio en España, según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), pero depende mucho de donde se compre. En Ibiza, la insularidad encarece este acto tan cotidiano, situándose en los 6.523 euros, la más cara del país con un 4% por encima de la media nacional.
Entre la tienda más cara y la más económica de una ciudad hay una diferencia de 1.132 euros anuales por término medio en el territorio nacional, aunque en algunas ciudades los ahorros posibles son mucho mayores como en Ibiza, donde la cifra supera los 1.301,27 euros, lo que supone un 20 por ciento del coste de la cesta.
La OCU recuerda que la cesta de la compra lleva cuatro años encadenando importantes subidas. Todas las grandes cadenas han aumentado sus precios, sobre todo de los alimentos frescos. La organización de consumidores ha visitado centenares de establecimientos para calcular el nivel de precio para 183 ciudades españolas, grandes y medianas.
La tienda o cadena más barata recibe el índice de base 100 y los demás índices se calculan en relación con este. Un establecimiento con índice 110 es un 10 % más caro que el más económico para esa cesta, explica la OCU en su web. En el caso de Ibiza, la isla recibe un índice 110.
La subida media del nivel de precios de las cadenas se eleva a un 3% para la Cesta OCU, que se acumula sobre las subidas del 12,1 y 12,7 y 2,9% de años anteriores. Esta cifra supera la cifra del IPC durante el estudio que ascendía al 2,3 por ciento.
Lo que más sube y baja
En los últimos meses, algunos productos básicos han experimentado importantes subidas de precio. La ternera se ha encarecido un 22%, mientras que el chocolate con leche aumenta su coste un 29%. Los huevos se incrementan un 30%, los limones un 33% y los plátanos un 36%. El café molido registra la mayor subida, con un 54% más.
Algunos alimentos han reducido su coste de forma significativa, como la leche condensada y el aceite de oliva, que han bajado un 53% tras importantes subidas en años anteriores.
Tiendas más baratas
Existe bastante disparidad en la evolución de precios de los supermercados, pues en Hipercor se ha elevado un 7% y en Lidl un 6,8%, mientras que Alcampo los ha elevado tan solo un 0,5 por ciento. Un grupo numeroso de establecimientos se ha movido entre el 3 y el 4 por ciento de incremento. Entre los que operan en las islas se encuentran Eroski (1%), Dia (1,7%), Eroski Center (3%), Eroski City (3,5%), Mercadona (4%), Aldi (5%) y Supercor (6,1%).
En 42 de las 183 localidades analizadas en este estudio, el establecimiento más barato para comprar la Cesta OCU es un hipermercado Alcampo y en 8 es la cadena MiAlcampo, pero es la cadena Dani la que se alza con el índice 100, pero solo distribuyen en poblaciones de Granada, Málaga, Jaén y Almería. Pero ninguna de estas cadenas tiene establecimientos en las Pitiusas.
Consum viene en segunda posición, con 21 localidades, le sigue Lidl y Supeco con 18, Family Cash con 17 y Aldi con 16. Mercadona solo es la opción más económica en 14 localidades de las incluidas en el estudio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los Ayuntamientos de Ibiza quieren sustituir el consumo de alrededor de mil millones de litros de agua de los acuíferos por desalada
- Alarma por un incendio en un solar con barcos en Cala de Bou
- Sin nacionalidad española por sus antecedentes penales en Ibiza
- Ibiza es el sitio número 1 de ocio mundial con leyes muy estrictas': guerra abierta entre el ocio musical y la política en la isla
- Crisis en el Área de Salud de Ibiza con la dimisión de dos altos cargos
- La isla de Ibiza pierde tanta agua por las redes de distribución como la que produce la desaladora de Vila
- Más de cinco horas para extinguir el incendio en Cala de Bou que ha quemado tres hectáreas de terreno y cuatro barcos
- Crimen en 'Masterchef Celebrity' contra el postre emblemático de Ibiza