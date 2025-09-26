Un ahorro de 1.300 euros al año en Ibiza en la cesta de la compra según donde se compre

El coste de la cesta de la compra se sitúa en 6.259 euros para un hogar medio en España, según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), pero depende mucho de donde se compre. En Ibiza, la insularidad encarece este acto tan cotidiano, situándose en los 6.523 euros, la más cara del país con un 4% por encima de la media nacional.

Entre la tienda más cara y la más económica de una ciudad hay una diferencia de 1.132 euros anuales por término medio en el territorio nacional, aunque en algunas ciudades los ahorros posibles son mucho mayores como en Ibiza, donde la cifra supera los 1.301,27 euros, lo que supone un 20 por ciento del coste de la cesta.

La OCU recuerda que la cesta de la compra lleva cuatro años encadenando importantes subidas. Todas las grandes cadenas han aumentado sus precios, sobre todo de los alimentos frescos. La organización de consumidores ha visitado centenares de establecimientos para calcular el nivel de precio para 183 ciudades españolas, grandes y medianas.

La tienda o cadena más barata recibe el índice de base 100 y los demás índices se calculan en relación con este. Un establecimiento con índice 110 es un 10 % más caro que el más económico para esa cesta, explica la OCU en su web. En el caso de Ibiza, la isla recibe un índice 110.

La subida media del nivel de precios de las cadenas se eleva a un 3% para la Cesta OCU, que se acumula sobre las subidas del 12,1 y 12,7 y 2,9% de años anteriores. Esta cifra supera la cifra del IPC durante el estudio que ascendía al 2,3 por ciento.

Lo que más sube y baja

En los últimos meses, algunos productos básicos han experimentado importantes subidas de precio. La ternera se ha encarecido un 22%, mientras que el chocolate con leche aumenta su coste un 29%. Los huevos se incrementan un 30%, los limones un 33% y los plátanos un 36%. El café molido registra la mayor subida, con un 54% más.

Algunos alimentos han reducido su coste de forma significativa, como la leche condensada y el aceite de oliva, que han bajado un 53% tras importantes subidas en años anteriores.

Tiendas más baratas

Existe bastante disparidad en la evolución de precios de los supermercados, pues en Hipercor se ha elevado un 7% y en Lidl un 6,8%, mientras que Alcampo los ha elevado tan solo un 0,5 por ciento. Un grupo numeroso de establecimientos se ha movido entre el 3 y el 4 por ciento de incremento. Entre los que operan en las islas se encuentran Eroski (1%), Dia (1,7%), Eroski Center (3%), Eroski City (3,5%), Mercadona (4%), Aldi (5%) y Supercor (6,1%).

En 42 de las 183 localidades analizadas en este estudio, el establecimiento más barato para comprar la Cesta OCU es un hipermercado Alcampo y en 8 es la cadena MiAlcampo, pero es la cadena Dani la que se alza con el índice 100, pero solo distribuyen en poblaciones de Granada, Málaga, Jaén y Almería. Pero ninguna de estas cadenas tiene establecimientos en las Pitiusas.

Consum viene en segunda posición, con 21 localidades, le sigue Lidl y Supeco con 18, Family Cash con 17 y Aldi con 16. Mercadona solo es la opción más económica en 14 localidades de las incluidas en el estudio.