Ruptura en el grupo municipal de Vox Sant Josep: una de las dos concejalas pasa a ser 'no adscrita'

Vox Sant Josep se queda a partir de ahora con un solo voto en el pleno municipal, después de que la concejala Raquel Ripoll haya abandonado el grupo y pasado a ser edil no adscrita. Así se ha anunciado en la sesión plenaria de este jueves, de manera que la formación se queda con una única representante en esta localidad: Araceli Colomar.

Ripoll asegura que tiene "diferencias insalvables" con su grupo municipal, con su hasta ahora compañera, pero que continúa afiliada a Vox y sintiéndose representada por sus ideas. "Ha sido una decisión difícil para mí, profundamente meditada, por supuesto triste, pero debido a las diferencias irreconciliables y del todo insalvables dentro del grupo, no puedo desarrollar correctamente mi labor como concejal, por lo que continuaré ejerciendo como no adscrita, trabajando por mis vecinos y defendiendo los principios y valores de Vox", ha dicho al final, en el turno de ruegos y preguntas.

Pero ha sido nada más comenzar, como segundo punto del orden del día, cuando el alcalde, Vicent Roig, ha explicado que Ripoll presentó el 15 de septiembre el escrito de renuncia.

En este momento, solo ha intervenido el primer edil, pero luego el asunto no ha tardado en salir a colación. Y es que el socialista Vicent Roselló ha dicho, durante el debate sobre una moción del PSOE favorable a la condonación de la deuda de Baleares, que Ripoll "ha hecho muy bien en salir del grupo Vox". "Debe ser infumable trabajar con un grupo así", ha expresado después de recordar que la exportavoz de Vox en el Parlament balear, Idoia Ribas, dijo haber sufrido presiones para desviar fondos. "Me he visto presionada para transferir al partido ingentes cantidades de dinero público que se asigna al grupo parlamentario; en vez de usarse en los gastos de funcionamiento del grupo, ese dinero es transferido primero al partido y luego a la Fundación Disenso", declaró hace poco en rueda de prensa.

Colomar ha señalado los casos de presunta corrupción del PSOE y que Idoia Ribas ha expuesto esto ante la prensa, no en un juzgado. "Ella fue elegida con las siglas de VOX, no Raquel Ripoll", ha agregado Colomar, quien asegura que se enteró de la decisión de su hasta ahora compañera a través del alcalde. "Vicent Roig me dijo que había hecho un registro de entrada".

"Yo estoy aquí en representación de mis vecinos, y para trabajar para ellos. Pienso que puedo hacer el mismo trabajo dentro y fuera del grupo municipal. Creo que fuera lo podré hacer con más libertad", ha declarado Ripoll.

Colomar también admite que había diferencias entre las dos. La primera, el día de la toma de posesión del actual alcalde. "El partido dijo que teníamos que votar en contra y Ripoll se abstuvo. Hace unos meses [en julio] presentamos en Sant Josep una moción que pedía crear una 'oficina para mujeres embarazadas y de apoyo a las familias' en este ámbito, pero esta mujer salió del pleno y no nos dio ni el voto". ¿Porque no quería apoyar la moción? "Supongo". ¿Pero no lo hablaron después? "Yo, para discutir, no estoy", responde Colomar a este diario. De todo ello se deduce que hace tiempo que no hay sintonía entre ambas.

"Yo seguí las indicaciones de mi partido y la disciplina de voto", ha dicho Ripoll sobre la toma de posesión, sin querer entrar a valorar el resto de críticas de Colomar.

Este jueves, ya fuera del grupo municipal, Ripoll ha votado a favor de la mencionada moción del PSOE y su excompañera en contra, aunque sí que ha dado apoyo a otra moción socialista sobre la seguridad vial en Cala de Bou.