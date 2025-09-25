Vivienda en Ibiza: un piso de 29 metros cuadrados a la venta por más de 400.000 euros

La inmobiliaria Idealista.com tiene a la venta un estudio de 29 metros cuadrados en la urbanización de Cala Vedella, en Sant Josep por 405.000 euros. Se trata del inmueble en venta más pequeño en la isla que se oferta en la plataforma online y con el precio más alto: 13.966 euros el metro cuadrado.

El apartamento cuenta con un espacio diáfano donde se ubica la zona de descanso, el salón y la cocina. Además, tiene un baño independiente y armarios empotrados.

La casa está ubicada en una urbanización con piscina y zonas ajardinadas y cuenta con una terraza privada de 48 metros "que es el punto fuerte de esta propiedad. Un espacio ideal para disfrutar de reuniones, barbacoas y momentos al aire libre con familia y amigos", detalla el anuncio. Además, explica que se permite "el cerramiento parcial de la terraza para ganar más espacio habitable".