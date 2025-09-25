Vivienda en Ibiza: un piso de 29 metros cuadrados a la venta por más de 400.000 euros
Se trata del piso más pequeño y más caro en la isla ofertado por la inmobiliaria
La inmobiliaria Idealista.com tiene a la venta un estudio de 29 metros cuadrados en la urbanización de Cala Vedella, en Sant Josep por 405.000 euros. Se trata del inmueble en venta más pequeño en la isla que se oferta en la plataforma online y con el precio más alto: 13.966 euros el metro cuadrado.
El apartamento cuenta con un espacio diáfano donde se ubica la zona de descanso, el salón y la cocina. Además, tiene un baño independiente y armarios empotrados.
La casa está ubicada en una urbanización con piscina y zonas ajardinadas y cuenta con una terraza privada de 48 metros "que es el punto fuerte de esta propiedad. Un espacio ideal para disfrutar de reuniones, barbacoas y momentos al aire libre con familia y amigos", detalla el anuncio. Además, explica que se permite "el cerramiento parcial de la terraza para ganar más espacio habitable".
- Los Ayuntamientos de Ibiza quieren sustituir el consumo de alrededor de mil millones de litros de agua de los acuíferos por desalada
- Alarma por un incendio en un solar con barcos en Cala de Bou
- Sin nacionalidad española por sus antecedentes penales en Ibiza
- Ibiza es el sitio número 1 de ocio mundial con leyes muy estrictas': guerra abierta entre el ocio musical y la política en la isla
- Crisis en el Área de Salud de Ibiza con la dimisión de dos altos cargos
- La isla de Ibiza pierde tanta agua por las redes de distribución como la que produce la desaladora de Vila
- Crimen en 'Masterchef Celebrity' contra el postre emblemático de Ibiza
- Más de cinco horas para extinguir el incendio en Cala de Bou que ha quemado tres hectáreas de terreno y cuatro barcos