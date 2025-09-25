A la venta por 20 millones y con varios premios a las espaldas: así es CaryAli, el yate que está en Ibiza

El superyate CaryAli, que navega ahora en aguas de Ibiza, fue construido por el prestigioso astillero Alloy Yachts en 2012, pero fue sometido a una profunda remodelación en 2015, combina diseño, confort y capacidades oceánicas que lo hacen destacar entre los barcos de su categoría.

El CaryAli fue botado un día uno de los más ventosos y lluviosos que se recuerdan en el astillero de Alloy Yachts en Nueva Zelanda. A pesar de las condiciones climatológicas adversas, los propietarios y el equipo del astillero lo celebraron con entusiasmo, como si fuera un buen presagio para un yate que está pensado precisamente para navegar lejos, en todo tipo de climas.

Con 40 metros de eslora y una autonomía cercana a las 4.000 millas náuticas, lo convierte en un yate ideal para travesías de larga distancia. Además, el diseño exterior de René van der Velden y los interiores de Redman Whiteley Dixon (RWD) logran un equilibrio perfecto entre elegancia y funcionalidad. Sus espacios incluyen un sky lounge panorámico, un solárium con jacuzzi y bar, gimnasio con vistas al mar, amplias terrazas y un salón principal revestido con maderas nobles y mármol. Además, cuenta con cinco camarotes de lujo que permiten albergar hasta 10 invitados, atendidos por una tripulación de ocho personas.

Reconocimientos internacionales

CaryAli ha recibido importantes galardones en el mundo náutico, entre ellos el World Superyacht Award 2014 al mejor yate de desplazamiento por debajo de 500 GT, y el ShowBoats Design Award 2014 al mejor diseño exterior en su categoría. También fue distinguido por la International Superyacht Society como mejor motoryacht de 24-40 metros.

El yate pertenece a Bob y Lynne Grossman, empresario estadounidense vinculado a la firma Southern Container Corporation. El nombre del barco rinde homenaje a sus hijos, Cary y Alison. Desde su botadura, CaryAli ha tenido un único dueño y nunca ha estado disponible para chárter, lo que asegura su excelente estado de conservación.

Actualmente, CaryAli se encuentra en el mercado con un precio de 22,5 millones de dólares (unos 19,5 millones de euros). Un valor que refleja no solo su impecable mantenimiento, sino también la exclusividad de un yate que ha sabido ganarse un lugar entre los más destacados de su clase.