Tensión en el pleno de Sant Josep tras las acusaciones por los accidentes mortales en Cala de Bou

La seguridad vial en Cala de Bou ha sido uno de los principales puntos del pleno en Sant Josep, al que el PSOE ha llevado una moción para pedir medidas de protección para los viandantes, después de los atropellos mortales. "La zona de Cala de Bou se ha convertido en un punto negro", ha señalado la concejala socialista Pilar Ribas.

"En mayo de 2024 un perro fue atropellado, lo que motivó que la familia afectada recogiera firmas para presionar al Ayuntamiento a adoptar medidas de limitación de velocidad y mejora de la seguridad vial. Transcurrido más de un año, no se ha implementado ninguna. El 27 de junio se presentaron ante el Ayuntamiento 2.991 firmas y, el 22 de julio, 1.468 más, para pedir mejoras en la señalización, instalación de vados y otras acciones para evitar peligro en los vecinos y el resto de peatones", ha dicho Ribas en la exposición de motivos de la moción. "Un año después, en mayo de 2025, se registró el atropello mortal de un turista en la misma área. En septiembre, tres jóvenes han sido atropelladas, resultando una de ellas muerta".

Respuesta del equipo de gobierno

Tanto el alcalde, Vicent Roig, como el teniente de alcalde Vicent Torres han cargado duramente contra lo que han calificado como una instrumentalización de estos episodios para acusar al equipo de gobierno. Y es que la moción afirma que "la inacción del Ayuntamiento durante más de un año, pese a las alertas ciudadanas, ha contribuido a que se produzcan víctimas mortales que podrían evitarse con las medidas preventivas adecuadas". "Esta moción se presenta en memoria de las víctimas de los accidentes de tráfico en Cala de Bou este verano y en solidaridad con el vecino que recogió 3.000 firmas sin obtener respuesta, y como acusación formal contra el alcalde, Vicent Roig, cuyo voto de calidad del 25 de julio de 2024 [cuando el PSOE ya presentó otra moción para pedir cambios en esta zona] rechazó las medidas que podrían haber salvado las vidas que posteriormente hemos tenido que lamentar, principalmente, por su negligencia y nula responsabilidad política.", prosigue el texto de la moción.

Torres lo ha calificado de "oportunista, rastrero y escrito con mala baba": "No querían que se aprobase esta moción, la traen aquí para enfrentarse al equipo de gobierno. Si quisieran poner soluciones en esta calle, tenderían la mano, no dirían que somos unos asesinos. Creo que la han hecho solo para hacer sangre política de las desgracias, y sus primeros párrafos no son aceptables".

Alta velocidad y drogas al volante

El teniente de alcalde ha destacado que en estos accidentes hubo unos "factores de peligrosidad claros y notorios": conducción temeraria (la familia del perro relató que el conductor iba por encima de la velocidad máxima) o directamente bajo los efectos de las drogas y el alcohol (en los otros dos atropellos). "Y mire por dónde, ninguno de ellos tiene que ver con la calle".

Torres considera que faltan herramientas para actuar contra el gas de la risa (era lo que había consumido el conductor del atropello mortal de este mes) y asegurado que el Ayuntamiento, después de este suceso, ha encargado dos estudios técnicos: uno en colaboración con el Ayuntamiento de Sant Antoni, asignado a un ingeniero de caminos, y otro a la Policía Local, y así ver qué medidas adoptar.

"Si decís que la zona requiere medidas, en el proyecto este que estaba a medias cuando nosotros entramos en el gobierno municipal y que se terminó el año pasado después del primer accidente, el del perro, por qué incluisteis la señalización vertical y todo lo que solicitáis ahora? ¿Por qué quitaron de las aceras 107 pilonas de protección? ¿Por qué recortaron las jardineras que daban protección a los viandantes que iban por la acera?", ha proseguido Torres. "Por eso les digo que hay mala baba en esta moción. La calle está como vuestro proyecto decía que tenía que quedar".

"Es verdad que hemos sido duros en esta moción, pero porque hace más de un año, antes de que ocurriese nada de esto, ya trajimos una moción que pedía medidas. ¿También era rastera esa moción y esas casi 4.000 firmas que presentaron los vecinos? Y usted les insultó diciendo que no hacía falta traer firmas de Filipinas. Ya dijimos que nuestra propuesta de 2024 era para evitar que pudiesen pasar cosas más graves, que si en vez de un perro hubiese sido un niño, quizás no estaríamos hablando tan frívolamente y haciendo supuestas bromas como usted hizo en aquel momento", ha dicho la edil socialista. "Nosotros dejamos un proyecto de reasfaltado, de pequeñas mejoras, pero usted hace más de dos años que gobierna. Si creía que faltaban cosas, ¿dónde está el presupuesto?".

Ribas también ha afirmado que solo hay nueve señales de pasos de peateones de los 44 que hay en la zona y que harían falta más de las cuatro señales de 30 kilómetros por hora que hay ahora.

Araceli Colomar, de Vox, ha votado a favor de la moción argumentando que "hay que atender a Cala de Bou", aunque tampoco está de acuerdo con la exposición de motivos. Josep Antoni Prats, de Ara Eivissa, ha apoyado la propuesta, pero no "las menciones a la responsabilidad" en las muertes. Mónica Fernández, de Unidas Podemos, también ha votado a favor de la moción del PSOE: "Es indispensable que se tomen todas las medidas posibles para, por lo menos, intentar salvar vidas". La concejala no adscrita Raquel Ripoll, hasta este mes edil de Vox, ha explicado que, "en principio", su voto habría sido favorable, pero se ha abstenido porque la acusación al alcalde "es grave e injusta". Ha habido empate en votos y el alcalde, con su voto de calidad, ha rechazado la moción.