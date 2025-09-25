Santi Pérez transforma JazzTaBe en un escenario abierto a la lírica en Ibiza

La sala de conciertos JazzTaBe de Vila acoge este domingo 28 de septiembre una nueva edición de la iniciativa ‘Noche Lírica’, un encuentro que invita a los amantes del canto lírico a subir al escenario y cantar acompañados por el piano en vivo del reconocido músico cubano Santi Pérez. La cita comenzará a las 21 horas y contará con acceso libre tanto para artistas como para público.

La propuesta se presenta como un karaoke con piano en directo, en el que Pérez, compositor y pianista de amplia trayectoria internacional, pondrá su virtuosismo al servicio de los cantantes que se animen a participar. En un ambiente cercano, distendido y sin presiones, profesionales y amateurs podrán escoger piezas de un repertorio que incluye grandes nombres como Puccini, Händel, Mozart, Rossini, Verdi, Offenbach, Lecuona o Toldrá, entre otros muchos. También existe la posibilidad de que los intérpretes aporten sus propias partituras, que Pérez tocará en directo.

Santiago Pérez (La Habana, 1961) es uno de los músicos más destacados afincados en Ibiza, con presencia habitual en escenarios como Can Ventosa y en festivales de música clásica y de jazz. Su formación comenzó en Cuba y continuó en Estados Unidos, donde se graduó en Composición y Dirección de Orquesta en el prestigioso Manhattan School of Music de Nueva York.

Su trayectoria incluye la dirección musical de montajes como L’Histoire du Soldat y Guys and Dolls en Nueva York, así como de grandes títulos del teatro musical en España, entre ellos Cabaret, Los Productores, La Bella y la Bestia, Cats o Chicago. Además, ha compuesto música para teatro —con obras como Un tranvía llamado Deseo o Asesinato en La Vicaría— y ha trabajado con orquestas de primer nivel, como la London Philarmonic Orchestra o la Northwest Simfonia, con la que participó en la producción del disco No es lo mismo de Alejandro Sanz.