Santa Eulària aprueba inicialmente la rebaja del 0,02% del IBI rústico

El pleno del Ayuntamiento de Santa Eulària ha aprobado inicialmente, con la abstención del PSOE y Unidas Podemos, la modificación de la ordenanza que regula el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Como ha explicado el primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda y Economía, Miguel Tur, la reforma consiste principalmente en la rebaja del IBI rústico del 0,47% al 0,45%, lo que supondrá "unos 100.000 euros de ahorro" en total para "más de 5.300" viviendas en suelo rústico. Asimismo, ha subrayado que se mantienen las bonificaciones del 90% para las familias numerosas y una reducción del 50% para los que instalen puntos de recarga de vehículos eléctricos o placas solares.

Los partidos de la oposición, a excepción de Vox, cuya concejala no ha asistido a la sesión por problemas de salud, han decidido no respaldar inicialmente la modificación de la ordenanza presentada por el ejecutivo local por considerar que se queda corta y que "mejoraría mucho" introduciendo medidas que contribuyan a solucionar el problema de la vivienda. "Se podrían subir los impuestos a las viviendas que llevan mucho tiempo cerradas o a aquellas que están destinadas a un uso comercial", han apuntado desde el PSOE, que ya ha adelantado que estas propuestas las presentará como alegaciones a la ordenanza.

Por su parte el concejal de Unidas Podemos, Álvaro de la Fuente, que ha tildado de "poco ambiciosa" la ordenanza, ha propuesto, por ejemplo, que se contemplen penalizaciones para "los alquileres irregulares" y bonificaciones a aquellos propietarios que destinen sus viviendas a alquiler residencial.

Mejoras en educación

Sí que ha habido unanimidad de todos los presentes para aprobar una bonificación del 95% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) solicitada por el Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius (Ibisec) para los trabajos de mejora contemplados en el colegio Sant Carles y en el instituto Xarc. La concejala responsable de Educación, Marisol Ferrer, ha detallado que ya se han cambiado todas las ventanas del colegio Sant Carles y que a mediados de octubre "se instalarán las nuevas láminas". Asimismo, ha explicado que ya se han adjudicado por un importe de algo más de 370.000 euros las obras para "el cambio de las dos cubiertas del edificio principal del Xarc y del aulario anexo al centro, además de la sustitución del pavimento y de las barandillas en mal estado de la escalera de evacuación".

Obras en el instituto Xarc, durante este mes de septiembre. / JA RIERA

La concejala ha aprovechado también la ocasión para agradecer a la conselleria balear de Educación que "por fin haya puesto en el mapa a Santa Eulària" dando respuesta a las necesidades en materia de infraestructuras educativas que tiene el municipio.

A pesar de su voto a favor, el PSOE ha querido recordar en este punto del orden del día que es prioritaria la instalación de salidas de emergencias en las instalaciones educativas de Santa Eulària que no las tienen.

Soluciones para afrontar la sequía

Un tema que se ha puesto sobre la mesa por partida doble, con una moción popular y otra socialista, es el de la necesidad de adoptar medidas urgentes y efectivas para hacer frente a la crisis hídrica que sufre la isla. La propuesta del PP ha salido adelante con los votos en contra de PSOE y Unidas Podemos, ante la negativa del equipo de gobierno de someter a votación cada punto por separado. En cambio, la moción socialista se ha aprobado parcialmente por unanimidad introduciendo modificaciones.

Con el visto bueno a la moción del PP, el Ayuntamiento de Santa Eulària insta al Govern a poner en marcha un plan de choque que, entre otras cosas, contemple "la instalación de desaladoras portátiles". También le solicita que haga "las modificaciones legislativas que sean necesarias para reducir los usos permitidos actualmente en agua extraída del subsuelo de la isla, con especial atención al abastecimiento de cruceros y el riego de jardines tropicales".

Por su parte, en los tres puntos de la propuesta del PSOE aprobados se recoge, entre otras cosas, solicitar al Govern que destine "una inversión suficiente para modernizar las infraestructuras destinadas a la mejora del ciclo del agua" y que priorice "la construcción de balsas de regadío en Ibiza".

Rehabilitación de viviendas

El pleno ha dado su respaldo unánime, con alguna modificación, a una propuesta presentada por Unidas Podemos que insta al Consell de Ibiza a que siga cooperando en el programa de ayudas para la rehabilitación de viviendas y solicita al Govern que mantenga y refuerce los programas que tiene en este sentido. Asimismo, se ha aprobado estudiar la modificación de la ordenanza fiscal que regula el ICIO para bonificar a aquellos que hagan intervenciones en los edificios con el fin de mejorar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida. También se insta desde el ayuntamiento al Ejecutivo balear y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria a que se apliquen deducciones en el IRPF a aquellos que hagan "mejoras de sostenibilidad y rehabilitación integral" en sus viviendas.

A colación de una moción socialista, que se ha aprobado por unanimidad, con alguna modificación, la segunda teniente de alcalde, Antonia Picó, ha asegurado que el Ayuntamiento de Santa Eulària está trabajando para que el muelle de es Canar sea de titularidad municipal y ha apoyado la propuesta del PSOE de pedir al Govern que colabore económicamente en su remodelación una vez pase a manos del Consistorio.