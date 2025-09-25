Sant Joan rebaja un 8% el IBI y aprueba más de 3 millones de euros en inversiones

El Ayuntamiento de Sant Joan ha aprobado en el pleno ordinario de septiembre una rebaja del 8% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que pasa del 0,63% al 0,58% para los bienes urbanos y rústicos.

Además, el municipio introduce una bonificación del 50% para las familias numerosas en su vivienda habitual, siempre que cumplan con los requisitos de empadronamiento y titularidad. Con ello, el Consistorio pretende aliviar la carga fiscal y avanzar hacia una fiscalidad más justa y adaptada a las necesidades sociales, según han informado en un comunicado.

El pleno también ha aprobado una modificación de crédito por un importe de 3.142.000 euros, que permitirá ejecutar actuaciones en todo el municipio. Entre las principales inversiones destacan los reasfaltados de la carretera de Benirràs y del Camí Vell de Benirràs, el arreglo de varios caminos vecinales, la reparación de baches, mejoras en el parque infantil del colegio Balansat, la ampliación del centro social de Sant Miquel, el equipamiento para la Policía Local y Protección Civil y actuaciones en instalaciones deportivas, parques infantiles y puntos de recarga eléctrica.

La alcaldesa, Tania Marí, subrayó que esta modificación de crédito “supone un gran avance para la mejora de la red de caminos, de las infraestructuras escolares y de las instalaciones deportivas”.

Nuevo depósito de agua desalada en Sant Miquel

Otro de los puntos aprobados ha sido la ejecución de un depósito regulador de agua desalada de 2.000 m³ en Sant Miquel, con un presupuesto de 1,76 millones de euros (IVA incluido). Este depósito abastecerá al núcleo urbano y permitirá la futura conexión con el Port de Sant Miquel.

La alcaldesa destacó: "Nuestro compromiso era que el agua desalada abasteciera todos los núcleos urbanos y estamos convencidos de que pronto será una realidad. Hoy damos un paso de gigante para que el Puerto de Sant Miquel reciba agua desalada”.

Además, recordó que en un municipio rural como Sant Joan la situación de sequía tiene un fuerte impacto, por lo que el consistorio está “volcado en garantizar que no se pierda ni una gota de agua de la red de suministro”.