Sant Antoni reinicia el proceso de concesión del 'parking' subterráneo de plaza de España

El Ayuntamiento de Sant Antoni, con los votos de los 12 concejales del PP y las abstenciones de Vox y Unidas Podemos, ha aprobado, durante la sesión plenaria celebrada este jueves, el inicio del procedimiento de resolución del contrato para la construcción y explotación del estacionamiento subterráneo de automoviles en el subsuelo de la plaza de España y de las calles adyecentes.

Antes de la aprobación del mencionado expediente, el equipo de gobierno sacó adelante la declaración de caducidad del propio procedimiento de resolución. Esto fue posible gracias a los votos favorables de los 12 ediles populares y a la abstención del resto de fuerzas políticas. Esta actuación era necesaria para reiniciar el proceso de concesión del aparcamiento subterráneo.

El concejal socialista Xavier Rey Freixes se ha mostrado crítico con el proceso de la concesión: "Hace unos cinco meses que conocemos el dictamen del Consell Consultiu [máximo órgano de consulta jurídica de la Comunitat Autònoma] y todavía no sabemos nada sobre la inversión que supondrá este proceso".

Cabe recordar que el Consistorio tiene abierto el proceso para su resolución después de que la empresa titular se extinguiera y, previamente, sin el consentimiento municipal, cediera su uso a otra empresa vinculada: Ibiza Movilidad. Mientras tanto, la segunda teniente de alcalde y concejala de Recursos Humanos y Servicios Generales del Ayuntamiento, María Ribas Boned, ha afirmado: "Por razones de seguridad y a fin de evitar un grave trastorno al servicio público del aparcamiento, ordenamos a Ibiza Movilidad mantener el servicio hasta que se resuelva la resolución".

Otro de los temas calientes del pleno gira en torno al Plan Económico-Financiero 2024-2026. El concejal de Economía y Hacienda, Antonio Marí Marí, reconoció que "en 2024 se incumplió la regla de gasto debido a la incorporación de remanentes". Aunque la propuesta del plan salió adelante, gracias a los votos a favor de los 12 concejales del PP y la abstención del resto de fuerzas políticas, el PSOE, de la mano de Rey, hizo una reflexión: "Hay que analizar cómo se ha llegado hasta esta situación. Casi se han destinado 11 millones de euros de remanentes. Da que pensar, ya que se ha hecho un uso excesivo de este método de gasto público. Es muy pobre el porcentaje de ejecución en inversiones que el Ayuntamiento realizó en 2024. Fue solo del 43%. Eso sí, no votaremos en contra, ya que no queda otra. El plan financiero se resume en apretarse el cinturón a fin de cumplir con la regla de gasto".

Al margen del debate económico, el pleno aprobó una operación de crédito a largo plazo de 2,7 millones de euros destinada a financiar inversiones en el presente ejercicio. Según detalló Marí, el dinero se destinará a proyectos como la mejora del parque infantil de Sant Rafel, la revisión de parques inclusivos, la remodelación del complejo deportivo de Can Coix o la adecuación de las gradas del campo de fútbol de Sant Antoni.

"Somos de los mejores municipios"

Uno de los pocos puntos aprobados por unanimidad fue la concesión de premios y condecoraciones a la Policía Local y a efectivos de otros cuerpos de seguridad. La concejala de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu, subrayó que estas distinciones “suponen un reconocimiento al esfuerzo, la profesionalidad y la vocación de servicio público de los agentes, así como a las personas y entidades que han colaborado de forma ejemplar en la protección y asistencia a la ciudadanía”.

Finalmente, el PP presentó una moción para que todas las administraciones afronten de manera conjunta la actual situación de sequía en la isla. La oposición tildó la propuesta de “oportunista”. El alcalde, Marcos Serra, defendió la gestión local: “Somos uno de los municipios de Ibiza que mejor administra sus recursos hídricos. No vale que nos diga [en referencia a las quejas de los socialistas] que no hacemos absolutamente nada, ya que habéis votado en contra de muchas de nuestras propuestas”.