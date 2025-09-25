Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanción ejemplar por encerrar a dos perros potencialmente peligrosos en una furgoneta en Ibiza

La Policía Local encontró a los animales en el aparcamiento de es Gorg sin ventilación ni comida

Imagen de archivo del poblado de caravanas en el aparcamiento de es Gorg, desmantelado el pasado mes de julio.

Imagen de archivo del poblado de caravanas en el aparcamiento de es Gorg, desmantelado el pasado mes de julio. / Marcelo Sastre

Josep Àngel Costa

Josep Àngel Costa

Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha ratificado en el pleno celebrado este jueves una multa de 2.400 euros a una mujer por dejar a dos perros potencialmente peligrosos encerrados en una furgoneta, un hecho tipificado como infracción grave en la Ordenanza de protección animal. Además, no contaban con el correspondiente seguro de responsabilidad civil ni estaban vacunados.

Según ha detallado tras el pleno el concejal de Bienestar Animal, Manu Jiménez, los hechos se remontan al pasado mes de febrero, cuando una patrulla de la Policía Local se encontró a los perros, de gran tamaño, cerrados en la parte delantera del vehículo, sin ningún tipo de ventilación, agua ni comida, en unas condiciones "totalmente inadecuadas desde el punto de vista sanitario".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Los Ayuntamientos de Ibiza quieren sustituir el consumo de alrededor de mil millones de litros de agua de los acuíferos por desalada
  2. Alarma por un incendio en un solar con barcos en Cala de Bou
  3. Sin nacionalidad española por sus antecedentes penales en Ibiza
  4. Ibiza es el sitio número 1 de ocio mundial con leyes muy estrictas': guerra abierta entre el ocio musical y la política en la isla
  5. Crisis en el Área de Salud de Ibiza con la dimisión de dos altos cargos
  6. La isla de Ibiza pierde tanta agua por las redes de distribución como la que produce la desaladora de Vila
  7. Más de cinco horas para extinguir el incendio en Cala de Bou que ha quemado tres hectáreas de terreno y cuatro barcos
  8. Crimen en 'Masterchef Celebrity' contra el postre emblemático de Ibiza

Fallece ahogado un turista holandés durante una excursión cerca de es Vedrà

Fallece ahogado un turista holandés durante una excursión cerca de es Vedrà

Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

El Ayuntamiento de Ibiza pide que se restrinja el abastecimiento de agua a los cruceros

El Ayuntamiento de Ibiza pide que se restrinja el abastecimiento de agua a los cruceros

Sanción ejemplar por encerrar a dos perros potencialmente peligrosos en una furgoneta en Ibiza

Sanción ejemplar por encerrar a dos perros potencialmente peligrosos en una furgoneta en Ibiza

Sant Joan apoya la reutilización de agua en instalaciones deportivas: “No nos podemos permitir desaprovechar un recurso tan valioso”

Sant Joan apoya la reutilización de agua en instalaciones deportivas: “No nos podemos permitir desaprovechar un recurso tan valioso”

El Ayuntamiento de Ibiza conectará los barrios de Ca n'Escandell y es Viver con nuevos accesos de tráfico

El Ayuntamiento de Ibiza conectará los barrios de Ca n'Escandell y es Viver con nuevos accesos de tráfico

Sant Joan rebaja un 8% el IBI y aprueba más de 3 millones de euros en inversiones

Sant Joan rebaja un 8% el IBI y aprueba más de 3 millones de euros en inversiones

Vivienda en Ibiza: un piso de 29 metros cuadrados a la venta por más de 400.000 euros

Vivienda en Ibiza: un piso de 29 metros cuadrados a la venta por más de 400.000 euros
Tracking Pixel Contents