La exconsellera Pilar Bonet ratificará su conformidad con la pena de dos años de prisión
La acusada padece un trastorno de control impulsivo no especificado
La exconsellera balear, Pilar Bonet, está citada hoy a las 13.15 horas ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma para ratificar el acuerdo en el que reconoce haber estafado más de dos millones de euros a Globalia cuando trabajaba en esta compañía.
Está previsto que, en compañía de su letrado, ratifique el escrito de conformidad en el que acepta las acusaciones y la pena de dos años de prisión por haber autorizado pagos a través de la empresa a cuentas personales o bajo su control.
Informe psicológico
Cabe recordar que Bonet ya ha reconocido los hechos y que, según el informe pericial psicológico padece un trastorno de control impulsivo no especificado y, en particular, del trastorno por compra compulsiva, desadaptativo, irrefrenable y como una estrategia de regulación emocional, además de un trastorno ansioso depresivo persistente, siendo una de las causas por las que cometió los hechos.
