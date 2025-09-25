La exconsellera Pilar Bonet ratificará su conformidad con la pena de dos años de prisión

La exconsellera balear, Pilar Bonet, está citada hoy a las 13.15 horas ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma para ratificar el acuerdo en el que reconoce haber estafado más de dos millones de euros a Globalia cuando trabajaba en esta compañía.

Está previsto que, en compañía de su letrado, ratifique el escrito de conformidad en el que acepta las acusaciones y la pena de dos años de prisión por haber autorizado pagos a través de la empresa a cuentas personales o bajo su control.

Informe psicológico

Cabe recordar que Bonet ya ha reconocido los hechos y que, según el informe pericial psicológico padece un trastorno de control impulsivo no especificado y, en particular, del trastorno por compra compulsiva, desadaptativo, irrefrenable y como una estrategia de regulación emocional, además de un trastorno ansioso depresivo persistente, siendo una de las causas por las que cometió los hechos.