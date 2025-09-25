El PSOE denuncia manipulación en el proceso participativo sobre residuos del Consell de Ibiza

El grupo del PSOE en el Consell Insular de Ibiza ha denunciado públicamente una manipulación del proceso participativo impulsado por el gobierno de Vicent Marí (PP), en relación con la futura gestión de residuos en la isla. Según los socialistas, el procedimiento fue diseñado para dar una apariencia de "empate técnico" entre las opciones propuestas, dejando así la puerta abierta a la construcción de una planta incineradora.

El PSOE asegura en su comunicado a través de una nota de prensa que la voluntad de la ciudadanía quedó clara en la encuesta realizada: "hubo un rechazo mayoritario a la incineradora". Sin embargo, el gobierno insular ha otorgado un peso desproporcionado a los talleres participativos —que el PSOE tacha de “manipulados”— frente a solo un 15% a la encuesta ciudadana, que, aunque imperfecta, era la única vía directa para conocer la opinión del conjunto de la población. En los talleres, la opción de la incineradora obtuvo 2.120 puntos frente a 1.923 del traslado de residuos fuera de la isla. Por otro lado, en la encuesta ciudadana, el traslado fue la opción más votada, con 2.163 puntos, frente a los 1.548 de la incineradora.

El grupo socialista sostiene que la fórmula utilizada para ponderar estos resultados fue diseñada para confundir a la población y justificar una decisión ya tomada. Según el partido, Vicent Marí estaría postergando el anuncio oficial por motivos electorales, mientras busca el momento y las excusas adecuadas, como este “proceso participativo”.

Falta de transparencia

Otra de las críticas del PSOE se centra en la falta de información sobre la ubicación prevista para la incineradora. A día de hoy, el PP no ha comunicado dónde pretende construirla, aunque recuerdan que el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, aprobó recientemente una declaración en contra de instalar la planta en Ca na Putxa.

Además, el PSOE advierte que la isla se encuentra en una situación límite en cuanto a la gestión de residuos. El vertedero de Ca na Putxa está prácticamente colapsado y, según el grupo socialista, esto forzará irremediablemente el traslado de residuos fuera de la isla. Denuncian que, en más de seis años, el Consell Insular no ha implementado ninguna medida efectiva para reducir los residuos urbanos, ni ha preparado una alternativa al vertedero actual.

Desde el PSOE califican de “dejadez institucional” la actuación del Consell de Ibiza y destaca que el Ayuntamiento de Santa Eulària, localidad de la que Marí fue alcalde durante años, aún no ha puesto en marcha la recogida selectiva de materia orgánica.

Finalmente, el PSOE exige al presidente insular que respete la voluntad de la ciudadanía y, en caso de realizar una nueva consulta, que lo haga “con todas las garantías democráticas y de transparencia”.