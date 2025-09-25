Protestas durante la visita de Feijóo en Formentera: "Los narcos van en yate, no en patera"
Una decena de personas se ha concentrado este jueves en la plaza de la Casa del Poble de la Mola mientras el líder del PP se reunía con Prohens para hablar sobre la crisis migratoria
Una decena de personas se ha concentrado este jueves en la plaza de la Casa del Poble de la Mola, coincidiendo con la visita del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Los manifestantes no pertenecían a ningún colectivo concreto, sino que se han movilizado a través de redes sociales después de haber organizado varias acciones esta semana contra el genocidio en la franja de Gaza. Feijóo se ha reunido con la presidenta del Govern balear, Marga Prohens.
Durante la concentración se han escuchado consignas como "Los narcos van en yate, no en patera", "Queremos poder pagar el alquiler" y "No es una guerra, es un genocidio". Además, han gritado en gallego para dirigirse directamente al líder popular.
Feijóo ha visitado Formentera para mantener un encuentro con sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil centrado en la crisis migratoria que afecta a las islas. La reunión ha tenido lugar en la plaza situada delante de la Casa del Poble de la Mola y ha estado seguida de una intervención ante los medios de comunicación a partir de las 13.00 horas, en la que el presidente del PP ha comparecido acompañado de la presidenta Marga Prohens.
