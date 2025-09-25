Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Prohens y Feijóo visitan la cofradía de pescadores de Formentera

Los pescadores les explicaron su día a día y les mostraron algunas de las barcas en las que salen a faenar

Redacción Ibiza

Tras la reunión del Consell de Govern, la comparecencia para hablar de migración y la reunión con los cuerpos policiales de Formentera, la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, y el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, visitaron la cofradía de pescadores de Formentera en el puerto de la Savina.

Les acompañaron el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet; la consellera de Salud, Manuela García Romero, y el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas.

Todos ellos comieron con los pescadores de la isla, que les explicaron su día a día y les mostraron algunas de las barcas en las que salen a faenar.

Prohens y Feijóo visitan la cofradía de pescadores de Formentera | FOTOS: CAIB

Prohens y Feijóo visitan la cofradía de pescadores de Formentera | FOTOS: CAIB

Tensión en el pleno de Sant Josep tras las acusaciones por los accidentes mortales en Cala de Bou

La familia de una turista británica en coma tras un golpe de calor en Ibiza: "Necesitamos ayuda para poder seguir en la isla"

Un estudio en la calle de la Virgen de Ibiza a 9.000 euros el metro cuadrado

Santa Eulària aprueba inicialmente la rebaja del 0,02% del IBI rústico

Santi Pérez transforma JazzTaBe en un escenario abierto a la lírica en Ibiza

Prohens y Feijóo visitan la cofradía de pescadores de Formentera

El Ayuntamiento de Ibiza convoca la plaza de director del Patronato de Música

Registros en Ibiza en una macroperación contra el narcotráfico en el puerto de Valencia

