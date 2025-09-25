Prohens y Feijóo visitan la cofradía de pescadores de Formentera
Los pescadores les explicaron su día a día y les mostraron algunas de las barcas en las que salen a faenar
Tras la reunión del Consell de Govern, la comparecencia para hablar de migración y la reunión con los cuerpos policiales de Formentera, la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, y el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, visitaron la cofradía de pescadores de Formentera en el puerto de la Savina.
Les acompañaron el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet; la consellera de Salud, Manuela García Romero, y el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas.
Todos ellos comieron con los pescadores de la isla, que les explicaron su día a día y les mostraron algunas de las barcas en las que salen a faenar.
