Piden siete años de prisión a dos patrones de una patera interceptada en Formentera

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma celebrará hoy (10 horas) un juicio contra dos jóvenes acusados de patronear una patera que fue interceptada al sur de Formentera con 16 migrantes a bordo, incluidos los dos acusados.

La Fiscalía pide que cada uno sea condenado a siete años de prisión como presuntos autores de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal.

Según recoge el fiscal en su acusación, los hechos ocurrieron la noche entre el 25 y 26 de mayo de este año alrededor de las 22 horas, cuando ambos salieron de Argelia pilotando e intercambiándose a los mandos de una embarcación junto a un total de 14 migrantes con destino a España, desembarcando al sur de Formentera.

La acusación

La embarcación tipo patera, indica el representante del Ministerio Público, no cumplía con los estándares de seguridad marítima internacionales, sobrepasaba su capacidad y no contaba con medidas de seguridad para ninguno de los pasajeros. Además, según reconoce la Fiscalía, los acusados carecían de todos los conocimientos necesarios para patronear la embarcación.

Pese a todo ello, los integrantes habrían satisfecho la cantidad de unos 140 millones de dinares argelinos de media para subir a la embarcación.