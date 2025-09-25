El PP de Santa Eulària evita calificar de genocidio la masacre en Gaza

El pleno del Ayuntamiento de Santa Eulària lo han seguido en vivo y en directo un par de miembros de la Plataforma de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que han asistido a la sesión para mostrar su apoyo a la moción que presentaba Unidas Podemos para "declarar el municipio de Santa Eulària espacio libre de genocidio". Han salido de las dependencias municipales decepcionados porque la propuesta ha sido rechazada con el voto en contra del equipo de gobierno popular y la abstención del PSOE, que, a pesar de estar de acuerdo con el fondo de la cuestión, no estaba conforme con la redacción de determinados puntos del texto que tenían que ver con el Gobierno de España.

El concejal de Unidas Podemos, Álvaro de la Fuente, con un pañuelo palestino anudado al cuello que ha lucido durante toda la sesión, ha lamentado el voto en contra del PP a esta propuesta, con la que pretendía que el Ayuntamiento de Santa Eulària reconociera que "el estado de Israel está cometiendo un genocidio sobre el pueblo palestino" y lo condenara, además de mostrar su rechazo "al bloqueo de la ayuda humanitaria y el uso del hambre como método de guerra" sobre la población de Gaza. Otro de los puntos contemplados era que la administración municipal se comprometiera a intentar no incluir en sus contratos "a entidades, artistas o deportistas vinculados directamente" con esta masacre.

La respuesta popular

El tercer teniente de alcalde, Toni Ramon, que ha evitado en todo momento emplear la palabra "genocidio", ha querido dejar claro que el gobierno local "está en contra de cualquier manifestación de violencia" y que desea que el conflicto bélico en Oriente Próximo, del que "es responsable el gobierno y no el estado de Israel", cese cuanto antes, al igual que "el terrorismo" de Hamás, que, ha añadido, tiene que liberar a las personas que tiene secuestradas.