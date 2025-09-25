Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pillado con varios tipos de drogas en su riñonera en Sant Antoni

El hombre es de nacionalidad inglesa y tiene 24 años

Redacción Ibiza

La Guardia Civil de Sant Antoni ha detenido a un joven de 24 años y nacionalidad inglesa como presunto autor de un delito contra la salud pública, en el marco del refuerzo de la vigilancia en zonas de ocio para la prevención de delitos.

Los hechos ocurrieron el pasado martes por la tarde, cuando una patrulla peatonal de los agentes observó a un hombre que, al percatarse de la presencia policial, realizó un movimiento esquivo que levantó las sospechas. Tras interceptarlo e identificarlo, los guardias comprobaron que llevaba en el interior de una riñonera varias dosis de distintas sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína rosa, cocaína y éxtasis.

Ante estas evidencias, los agentes detuvieron al hombre y fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente como presunto autor de un delito contra la salud pública.

