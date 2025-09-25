Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los pescadores recreativos de Ibiza piden mano dura contra los furtivos e inspecciones en los restaurantes

El Consell trasladará al Govern las demandas de la Asociación Pereyna de Pesca Recreativa y Náutica de las Pitiusas

Reunión en el Consell de Ibiza.

Reunión en el Consell de Ibiza. / C.E

Redacción Ibiza

Ibiza

El Consell de Ibiza trasladará al Govern balear las demandas del colectivo de pesca recreativa de la isla, según ha asegurado la institución insular este jueves en una nota de prensa.

El presidente del Consell, Vicent Marí, se ha reunido con representantes de la Asociación Pereyna de Pesca Recreativa y Náutica de las Pitiusas, que cuenta con cerca de 4.000 firmas de apoyo, para abordar la gestión de las reservas marinas y el futuro de la pesca recreativa.

Durante el encuentro, el colectivo ha defendido la necesidad de una regulación específica que compatibilice las modalidades de pesca recreativa con la actividad profesional, rechazando prohibiciones y planteando fórmulas alternativas.

Entre ellas, señala la limitación de días de pesca en zonas de interés pesquero o la ampliación de las reservas integrales, que, a su juicio, son las que realmente garantizan la protección de la fauna marina.

Sanciones más eficaces

Además, la asociación pesquera ha insistido en que la sostenibilidad de los recursos pasa por intensificar la lucha contra el furtivismo, con sanciones más eficaces a las prácticas ilegales, y por la implicación de todos los actores (desde pescadores hasta el sector de la restauración) en garantizar la trazabilidad del pescado servido.

Marí ha agradecido al colectivo el tono "constructivo y la voluntad de diálogo" y se ha comprometido a trasladar sus propuestas al Govern balear a través de los órganos de cogestión.

Noticias relacionadas y más

Esto, con el objetivo de alcanzar un equilibrio entre la protección del medio marino y el mantenimiento de una actividad tradicional "muy arraigada a la sociedad ibicenca", ha terminado.

