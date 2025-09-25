Multazo a una mujer que dejó a dos perros encerrados en una furgoneta en Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha ratificado en el pleno celebrado este jueves una multa de 2.400 euros a una mujer por dejar a dos perros potencialmente peligrosos encerrados en una furgoneta, un hecho tipificado como infracción grave en la Ordenanza de protección animal. Además, no contaban con el correspondiente seguro de responsabilidad civil ni estaban vacunados.

Según ha detallado tras el pleno el concejal de Bienestar Animal, Manu Jiménez, los hechos se remontan al pasado mes de febrero, cuando una patrulla de la Policía Local se encontró a los perros, de gran tamaño, cerrados en la parte delantera del vehículo, sin ningún tipo de ventilación, agua ni comida, en unas condiciones "totalmente inadecuadas desde el punto de vista sanitario".