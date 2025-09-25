Fallece ahogado un turista holandés durante una excursión cerca de es Vedrà

Un turista holandés de 41 años falleció ahogado este miércoles mientras se daba un chapuzón cerca de es Vedrà junto a un grupo de compatriotas. Se trata de una persona discapacitada que sufría ataques epilépticos, según informa la Guardia Civil, aunque se desconoce si este fue el motivo de su fallecimiento.

Alrededor del mediodía, la víctima participaba en una excursión marítima junto a otra veintena de turistas holandeses. Durante el recorrido, realizaron una parada en aguas cercanas al popular islote para tomar un baño. Tras subir a la embarcación, los acompañantes del fallecido advirtieron su ausencia y fueron a buscarlo. Se lo encontraron flotando boca abajo a unos 20 metros de la embarcación.

En ese momento, la tripulación del barco realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no se pudo hacer nada por salvar su vida. El cuerpo fue trasladado entonces al puerto de Sant Antoni, donde trabajadores del 061 confirmaron el fallecimiento. El médido forense decretó el levantamiento del cadáver a las 16.57 horas.