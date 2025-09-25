Ibiza
Fallece ahogado un turista holandés durante una excursión cerca de es Vedrà
Se trata de una persona discapacitada que sufría ataques epilépticos
Un turista holandés de 41 años falleció ahogado este miércoles mientras se daba un chapuzón cerca de es Vedrà junto a un grupo de compatriotas. Se trata de una persona discapacitada que sufría ataques epilépticos, según informa la Guardia Civil, aunque se desconoce si este fue el motivo de su fallecimiento.
Alrededor del mediodía, la víctima participaba en una excursión marítima junto a otra veintena de turistas holandeses. Durante el recorrido, realizaron una parada en aguas cercanas al popular islote para tomar un baño. Tras subir a la embarcación, los acompañantes del fallecido advirtieron su ausencia y fueron a buscarlo. Se lo encontraron flotando boca abajo a unos 20 metros de la embarcación.
En ese momento, la tripulación del barco realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no se pudo hacer nada por salvar su vida. El cuerpo fue trasladado entonces al puerto de Sant Antoni, donde trabajadores del 061 confirmaron el fallecimiento. El médido forense decretó el levantamiento del cadáver a las 16.57 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los Ayuntamientos de Ibiza quieren sustituir el consumo de alrededor de mil millones de litros de agua de los acuíferos por desalada
- Alarma por un incendio en un solar con barcos en Cala de Bou
- Sin nacionalidad española por sus antecedentes penales en Ibiza
- Ibiza es el sitio número 1 de ocio mundial con leyes muy estrictas': guerra abierta entre el ocio musical y la política en la isla
- Crisis en el Área de Salud de Ibiza con la dimisión de dos altos cargos
- La isla de Ibiza pierde tanta agua por las redes de distribución como la que produce la desaladora de Vila
- Más de cinco horas para extinguir el incendio en Cala de Bou que ha quemado tres hectáreas de terreno y cuatro barcos
- Crimen en 'Masterchef Celebrity' contra el postre emblemático de Ibiza