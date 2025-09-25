Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esa moda de subirse a la muralla

Esa moda de subirse a la muralla | SERGIO G. CAÑIZARES

Esa moda de subirse a la muralla | SERGIO G. CAÑIZARES

Prácticamente a diario se puede ver a turistas —y también a algunos que no lo parecen— encaramados a las murallas de Dalt Vila (no siempre del todo serenos), pese a los riesgos que ello entraña. Es una moda que ha ido creciendo al ritmo de los cazadores de selfis, aunque a estas alturas esa imagen tenga ya muy poco de original.

