Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Fin de semana de locura en Ibiza y Formentera con un aluvión de fiestas, ferias, festivales, conciertos... Muchas citas y de todos los colores en una agenda repleta en la que destaca una nueva edición de la Fira Marinera de Sant Antoni, que llenará el paseo de espectáculos, juegos y gastronomía.

Además hay varios enclaves con programas festivos en marcha: Sant Mateu, Jesús, Sant Miquel y la playa des Figueral, con mucha música y las actividades tradicionales.

De los festivales se puede citar al Territori de 'performance', que se clausura el domingo, y al Magiclown de magia y humor, que también ocupa todo el fin de semana.

También hay festivales musicales, como el Back To School de Sant Jordi y el Formentera Sona, además de muchos conciertos, como el de celebración del décimo aniversario de Uncle Sal en Can Jordi, o el 'Alma de copla' el domingo en Can Ventosa... y dos citas con la Temporada de Danza del Consell de Ibiza, viernes y domingo.

Los amantes de la literatura tienen varias citas en estos días, pero cabe destacar el homenaje en Can Ventosa al desparecido poeta Manel Marí, que este 2025 hubiera cumplido 50 años.

Además hay conferencias, folclore, historia, actividades infantiles y juveniles y moda con el Ibiza Fashion Show del domingo en Dalt Vila. Hay para todos los gustos:

El Festival Territori de 'performance' se prolonga hasta el domingo / Toni Escobar

JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE

Fira Marinera de Sant Antoni

17.30 horas: El mercado cobra vida. Paseo de las Fuentes.

El mercado cobra vida. Paseo de las Fuentes. 18 horas: Pasacalles musical. Paseo de las Fuentes.

Pasacalles musical. Paseo de las Fuentes. 19 horas: Inauguración oficial con todas las compañías. Paseo de las Fuentes.

Inauguración oficial con todas las compañías. Paseo de las Fuentes. 20 y 21.15 horas: Cuentacuentos en la zona infantil.

Cuentacuentos en la zona infantil. Desde las 20.30 horas: Espectáculos callejeros

Espectáculos callejeros 22 horas: Entre telas. Paseo de las Fuentes. Abierto al público.

Festival Territori

11 horas: Patrícia Soley-Beltran. ‘Versus Fashion’ (conferencia). Auditori Caló de s’Olí, Sant Josep. Gratuito, público general y profesionales.

‘Versus Fashion’ (conferencia). Auditori Caló de s’Olí, Sant Josep. Gratuito, público general y profesionales. 20 horas: Raeda Saadeh. Conferencia. Teatre España, Santa Eulària. 8/12 €, público general y profesionales.

Festival Magiclown

20 horas: Inés La Maga, espectáculo de ilusionismo ‘Magia Inés...plicable’. Can Jeroni, entrada gratuita, público general.

Fiestas de Jesús

10.30 horas: Taller para personas mayores. Centro cultural.

Literatura

‘Les nostres mares’. Comentario de la obra de Gemma Ruiz Palà en el Club de Lectura Feminista del Ayuntamiento de Eivissa. A las 18.30 horas en el Casal d’Igualtat.

Música

‘Dylan’s Dream’, versiones de Bob Dylan con Christine y Jörg Götzfried. Can Jordi Blues 19 horas.

Miguelo Delgado. Guitarrista de Jazz. 20.30 horas en es Racó Verd.

Chiki Lora. Rumba y flamenco. 21 horas en Can Riku.

Ryan Tennis. Concierto y jam session. 21 horas en la sala JazzTaBé de Vila.

‘World Music’. ‘Música a les places’ de Formentera. 22.30 horas en es Pujols.

Conferencia

Ciclo Personajes de nuestra historia. 19 horas: Conferencia ‘Miriam Astruc, arqueóloga: algunos aspectos de su vida y legado en Ibiza’, por Jordi H. Fernández Gómez. Sala de actos del Museo Monográfico Puig des Molins (Vía Romana, 31, Eivissa). Gratuito, abierto al público.

Folclore

III Cantada pagesa. Con la participación de Maria Cardona, Anita Dhakal, Vicent Frit, Ivan Juan Ferrer, Antoni Manonelles, Vicent Palermet, Antònia i Maria Ribas de Can Gibert, Elena Ribas, Ignasi Roselló, Stella Roselló y Marc Tirado Juan. 20.30 horas en la Biblioteca Municipal de Eivissa (Can Ventosa). Entrada gratuita.

Astronomía

Astro Magic Lights. Espectáculo sensorial. Jueves y viernes en BiBo Park Sant Rafel.

Jorge Luengo, una de las estrellas del Festival Magiclown / DI

VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE

Fira Marinera de Sant Antoni

11 horas: El mercado cobra vida.

El mercado cobra vida. Desde las 11.30 horas: Espectáculos y músicos callejeros.

Espectáculos y músicos callejeros. 13.15 horas: Cuentacuentos en la zona infantil.

Cuentacuentos en la zona infantil. 17 horas: Hora del buen yantar.

Hora del buen yantar. 18 horas: El mercado cobra vida.

El mercado cobra vida. 18.15 y 20 horas: Cuentacuentos en la zona infantil.

Cuentacuentos en la zona infantil. Desde las 18.30 horas: Espectáculos y músicos callejeros

Espectáculos y músicos callejeros 21.30 horas: Gran desfile de la captura del dragón.

Gran desfile de la captura del dragón. 23.15 horas: Espectáculo aéreo en la zona infantil.

Espectáculo aéreo en la zona infantil. 22.30 horas: Espectáculo de fuego. Paseo de las Fuentes. Abierto al público.

Festival Territori

11 horas: Tomasz Szrama . ‘Trobada amb l’artista’ (residencia). Hotel The Standard, Eivissa. Gratuito con inscripción, exclusivo para profesionales.

. ‘Trobada amb l’artista’ (residencia). Hotel The Standard, Eivissa. Gratuito con inscripción, exclusivo para profesionales. 17.30 horas: Lukas Avendaño . ‘Instalación para cuerpo humano’ (performance itinerante). Mercat Vell – Plaça dels Agermanats, Eivissa. Gratuito, público general.

. ‘Instalación para cuerpo humano’ (performance itinerante). Mercat Vell – Plaça dels Agermanats, Eivissa. Gratuito, público general. 19 horas: Raeda Saadeh. ‘Site specific’ (performance art). Claustre de Dalt Vila, Eivissa. 12/15 €, público general.

Festival Magiclown

20 horas: Adrián Conde, magia y clown con ‘El Gran Braulio’. Sant Jordi, entrada gratuita, público general.

Fiestas de Sant Mateu

Fiesta cultural en familia

17.30 horas: ‘Quan els colors somien cançons’, teatro musical infantil.

‘Quan els colors somien cançons’, teatro musical infantil. 18.30 horas: Yincana familiar y talleres infantiles.

Yincana familiar y talleres infantiles. 20 horas: Cena popular a beneficio de la asociación de madres y padres del colegio Sant Mateu.

Cena popular a beneficio de la asociación de madres y padres del colegio Sant Mateu. 20.30 horas: Cine a la fresca. Maratón de cortos de animación.

Fiestas de Sant Miquel

20.30 horas: Concierto con Canallas del Guateke

Concierto con Canallas del Guateke 22.30 horas: DJ Toni Torres.

Nit de la Recerca

Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera

Todo el día: ‘Escape Room El hilo rojo’. Salas del Museo Monográfico Puig des Molins (Vía Romana, 31, Eivissa). Gratuito, abierto al público. Acompañamiento especial de las técnicas del museo de 17.30 a 18.30 horas.

‘Escape Room El hilo rojo’. Salas del Museo Monográfico Puig des Molins (Vía Romana, 31, Eivissa). Gratuito, abierto al público. Acompañamiento especial de las técnicas del museo de 17.30 a 18.30 horas. 19 horas: Conferencia ‘Josefa Bonet Costa “Pepa Bernada”, maestra bordadora’, a cargo de Hortensia Blanco Sánchez, directora del MAEF. Sala de actos del Museo Monográfico Puig des Molins (Vía Romana, 31, Eivissa). Gratuito, abierto al público.

Música

Formentera Sona Festival: 20 horas: Concierto ‘Siete x Medio: New Flamenco Jazz’. Fusión de flamenco, jazz y música afroamericana. Espai Sa Senieta. Entrada libre.

‘Children of the 80’s’. Fiesta con Música en vivo y los dj’s de La Movida. Fiesta de fin de temporada con Gala. Desde las 19 horas en Hard Rock Hotel Ibiza. Entradas a 20 € en la web de children of the 80’s.

‘Música en viu’. Ciclo ‘Música a les places’ de Formentera. 22 horas en Sant Ferran.

Danza

‘He aquí un acto romántico’. Compañía Richard Mascherin. Danza contemporánea y moderna para público adulto. 20 horas en Cas serres. Entradas: 8 euros anticipadas (conselleivissa.escenaonline,com), 12 en taquilla.

Poesía

‘Homenatge a Manel Marí’. Recital con motivo del 50 aniversario de su nacimiento y en el marco del Dia Europeu de les Llengües. Con las intervenciones de Sebastià Alzamora, Ben Clark, Eva Llorenç, Isidor Marí, Bartomeu Ribes, Enric Ribes y Pau Sarradell. 20 horas Biblioteca Municipal de Eivissa (Can Ventosa), Sala Jordi Juan Riquer. Entrada gratuita.

Infantil

Contacontes Coeducatius de Vila: ‘Una flor menuda i màgica’, de Kitty O’Meara. Para niños de 3 a 12 años y sus familias. 18 horas en el Casal d’Igualtat de Vila.

Folclore

‘Ballades a la fresca’. Bailes tradicionales con la Colla de Puig d‘en Valls. Último viernes de cada mes de mayo a octubre. 20 horas en la plaza de la iglesia de Puig d’en Valls.

Astronomía

‘El universo al alcance de tu mano’. Charla astronómica, telescopios, mitos y leyendas... food trucks. Para todos los públicos. Reservas en www.bibopark.com. BiBo Park Sant Rafel.

The Mothercrow estarán en el Festival Back To School de Sant Jordi / DI

SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE

Fira Marinera de Sant Antoni

10.45 horas: El mercado cobra vida.

El mercado cobra vida. Desde las 11.30 horas: Espectáculos y músicos callejeros.

Espectáculos y músicos callejeros. 13 y 15 horas: Cuentacuentos en la zona infantil.

Cuentacuentos en la zona infantil. 13.15 horas: Jeanne la Tigresa Bretona y músicos (Raebellion).

Jeanne la Tigresa Bretona y músicos (Raebellion). 17 horas: Hora del buen yantar.

Hora del buen yantar. 18 horas: El mercado cobra vida.

El mercado cobra vida. Desde las 18.30 horas: Espectáculos y músicos callejeros.

Espectáculos y músicos callejeros. 19 y 20 horas: Cuentacuentos en la zona infantil.

Cuentacuentos en la zona infantil. 20.30 horas: Gran desfile de la captura del dragón.

Gran desfile de la captura del dragón. 23.30 horas: Un mar de fuego. Paseo de las Fuentes.

Fiestas de Sant Miquel

20 horas: Charanga con Esta Me La Sé recorriendo el pueblo

Charanga con Esta Me La Sé recorriendo el pueblo 20.30 horas: Concierto con Esta Me La Sé (versiones pop-rock español 2000–hoy)

Concierto con Esta Me La Sé (versiones pop-rock español 2000–hoy) 22.30 horas: Concierto con Encanto del Loco (tributo a El Canto del Loco)

Concierto con Encanto del Loco (tributo a El Canto del Loco) 0.15 horas: DJ Javi Box con música de los años 80 y 90

DJ Javi Box con música de los años 80 y 90 2.15 horas: DJ’s Shokitas

Fiestas de Jesús

12.30 horas: “Modo avión”. Performance de Monma Mingot dentro de Territori, Festival Internacional de Arte Performativo. Más información: territorifestival.com. En la plaza.

“Modo avión”. Performance de Monma Mingot dentro de Territori, Festival Internacional de Arte Performativo. Más información: territorifestival.com. En la plaza. 17 horas: XVII BTT Fiestas de Jesús en Can Lluís de sa Rota.

Fiestas de Sant Mateu

21 horas: ‘Herederas del cambio’. Proyección del audiovisual impulsado por la Associació Diosa Tanit. Seguido de ‘Adossat’, presentado por su autor Ramón Mayol. En el centro polivalente.

Festes des Figueral

17 horas: DJ Katana y Eugenio Pérez (afro cubano).

DJ Katana y Eugenio Pérez (afro cubano). 17.30 horas: Latin Dance Flow (animación Invisa).

Latin Dance Flow (animación Invisa). 18.30 horas: DJ Katana y Eugenio Pérez (afro cubano).

DJ Katana y Eugenio Pérez (afro cubano). 19 horas: The Rosemary Family (rumba eivissenca).

The Rosemary Family (rumba eivissenca). 21 horas: Es Figueral Fire Dance Show (animación Invisa).

Es Figueral Fire Dance Show (animación Invisa). 21.30 horas: Chiki Lora (ex Canteca de Macao, rumba Euskadi).

Chiki Lora (ex Canteca de Macao, rumba Euskadi). 22.45 horas: Marinah (Ojos de Brujo, Formentera).

Festival Territori

10 horas: Paula Araya. ‘Con las cosas’ (performance art / open call Balear). Estudi Tur Costa, Jesús. 12/15 €, público general.

‘Con las cosas’ (performance art / open call Balear). Estudi Tur Costa, Jesús. 12/15 €, público general. 12.30 horas: Monma Mingot . ‘Modo avión’ (performance art / open call Balear). Plaça de l’Església, Jesús. 5/8 €, público general.

. ‘Modo avión’ (performance art / open call Balear). Plaça de l’Església, Jesús. 5/8 €, público general. 18.30 horas: Tomasz Szrama . ‘Site specific’ (performance art). Torre de sa Sal Rossa, Sant Josep. Gratuito, público general.

. ‘Site specific’ (performance art). Torre de sa Sal Rossa, Sant Josep. Gratuito, público general. 21 horas: Jèssica Ferrer Escandell. ‘Un incendi’ (performance art / open call Balear). Plaça Julià Verdera, Eivissa. Gratuito, público general.

Festival Magiclown

12 horas: Culturactiva Produccions, teatro-circo culinario ‘Saaabor!’. Exterior del Auditori Caló de s’Oli, Sant Josep, entrada gratuita, público general.

Culturactiva Produccions, teatro-circo culinario ‘Saaabor!’. Exterior del Auditori Caló de s’Oli, Sant Josep, entrada gratuita, público general. 21 horas: Jorge Luengo, espectáculo de gran formato ‘Ensueños’. Interior del Auditori Caló de s’Oli, Sant Josep, entrada gratuita, público general.

Música

Back to School Sant Jordi Music Festival. Desde las 18 horas: Conciertos con The Mothercrow (Barcelona), The Sleeping Circus (Barcelona), Stone Corners (Eivissa), Ultraghosts (Eivissa), Little Green Hippo (Eivissa) y DJ Masters of Disaster (Eivissa). Sant Jordi. Entrada gratuita.

Formentera Sona Festival: 20 horas: Concierto ‘Ensemble Tramuntana: Duel de violins’. Del barroco al clasicismo. Espai Sa Senieta. Entrada libre.

Eivissa Daurada. Concierto a la luz de las velas. Maison Sense en Sant Rafel. Desde las 21 horas.

Groove Garage. Funk. 11.30 horas en el mercado artesanal de Sant Josep.

Uncle Sal. Décimo aniversario de su primer disco ‘Little Cabin Music’. 13 horas en Can Jordi Blkues Station.

Groove Garage. Funk. 16.30 horas en Rosana’s.

Ras Smaila. Blues y reggae. 20 horas en Cas Costas.

Bluesmàfia Trío. Blues y swing. 20.30 horas en es Racó Verd.

Rick & Carly. Música de baile. 21 horas en la sala Plastik de Cala de Bou.

Literatura

‘La literatura guiri a Eivissa (1930-2010)’, conferencia a cargo de Ben Clark. 19 horas en la Biblioteca Municipal de Eivissa (Can Ventosa), Sala Jordi Juan Riquer. Entrada gratuita.

Coloquio

‘Viure a una illa. La problemàtica de l’habitatge a les Pitiüses’, con Joan Torres, Vicent Riera, Rosa Rodríguez (SOS Vivienda) y Sendo Klein (AVIF). Modera: Maria Teresa Terrer.19.30 horas en el Centre Antoni Tur ‘Gabrielet’, Formentera. Entrada libre.

Infantil y juvenil

Talleres del centro de interpretación de sa Caleta. Actividad ‘Dibuixant a sa Caleta’, a cargo de Enrique Villalonga. De 10.30 a 12.30 horas. Inscripción previa en arxiuimatgeiso@gmail.com.

Joves al carrer. 18.30 a 21.30 horas: parkour, play system, torneos, batallas de baile, cluedo, circo, talleres artísticos, food trucks y mucho más. En la plaza de Sant Carles Para jóvenes de 11 a 18 años.

Ibiza Kids Festival. De 10 a 14 horas en el bulevar Abel Matutes, en Eivissa. El payaso Cachirulo celebra sus 25 años en la profesión. Con castillos hinchables, batalla de baile para familias, el gran espectáculo de Cachirulo y sus amigos y talleres.

Dissabtes a la fresca. Taller creativo para niños con Azahara Jiménez y concierto jam de despedida. 21 horas en el Mercat Artístc de Sant Ferran.

Festival Formentera Sona, todo el fin de semana en Sa Senieta / DI

DOMINGO 28 DE DEPTIEMBRE

Fiestas de Sant Miquel

16.30 horas: Mago Alexis, espectáculo de magia e ilusionismo

Mago Alexis, espectáculo de magia e ilusionismo 17 horas: Campeonato de Manilla

Campeonato de Manilla 18 horas: Cine al aire libre con la película Rio 2 en la plaza de Sant Miquel

Fiestas de Jesús

11.30 horas: X Gincana Infantil en Can Lluís de sa Rota.

Fiestas de Sant Mateu

9 horas: carrera popular ‘10 km Pla de Sant Mateu’.

Festes des Figueral

9.30 horas: Limpieza de playa con Voluntarios de Ibiza y taller de concienciación de microplásticos. Platja des Figueral.

Limpieza de playa con Voluntarios de Ibiza y taller de concienciación de microplásticos. Platja des Figueral. 10 horas: Actividades náuticas con salida guiada “Viu la posidònia” y limpieza del litoral en kayak. Platja des Figueral. Gratuito, con plazas limitadas.

Actividades náuticas con salida guiada “Viu la posidònia” y limpieza del litoral en kayak. Platja des Figueral. Gratuito, con plazas limitadas. 11 horas: Clase de zumba (animación Invisa). Platja des Figueral.

Clase de zumba (animación Invisa). Platja des Figueral. 11.30 horas: Tenis playa, jornada de puertas abiertas, juegos infantiles y gymkanas. Platja des Figueral.

Tenis playa, jornada de puertas abiertas, juegos infantiles y gymkanas. Platja des Figueral. 13 horas: Baile tradicional a cargo de la Colla de Ball Pagès de Sant Carles. Platja des Figueral.

Fira Marinera de Sant Antoni

10.45 horas: El mercado cobra vida.

El mercado cobra vida. Desde las 11.45 horas: Esppectáculos y músicos callejeros.

Esppectáculos y músicos callejeros. 13.15 y 14.30 horas: Cuentacuentos en la zona infantil.

Cuentacuentos en la zona infantil. 15 horas: Hora del buen yantar.

Hora del buen yantar. 16 horas: El mercado cobra vida.

El mercado cobra vida. Desde las 18 horas: Pasacalles musical (Raebellion).

Pasacalles musical (Raebellion). 18.30 y 20 horas: Cuentacuentos en la zona infantil.

Cuentacuentos en la zona infantil. 19 horas: Gran desfile de la captura del dragón y Raebellion.

Gran desfile de la captura del dragón y Raebellion. 22.15 horas: Pasacalles final y espectáculo de fuego.

Festival Territori. Clausura

12 horas: Viviana Gaviria . ‘La victoria’ (performance art). Espacio Micus, Jesús. 18/20 €, público general. Incluye brindis y degustación de productos locales.

. ‘La victoria’ (performance art). Espacio Micus, Jesús. 18/20 €, público general. Incluye brindis y degustación de productos locales. 13 horas: Lukas Avendaño. ‘Bardaje’ (performance art). Espacio Micus, Jesús. 18/20 €, público general. Incluye brindis y degustación de productos locales.

Festival Magiclown

18 horas: Rendos Pequeno, humor y clown con ‘Charlatán Rodríguez’. Interior del Auditori Caló de s’Oli, Sant Josep, entrada gratuita, público general.

Rendos Pequeno, humor y clown con ‘Charlatán Rodríguez’. Interior del Auditori Caló de s’Oli, Sant Josep, entrada gratuita, público general. 20 horas: Javier Ariza, circo urbano con ‘Carman’. Exterior del Auditori Caló de s’Oli, Sant Josep, entrada gratuita, público general.

Música

‘Alma de copla’, concierto de la Orquestra Simfònica Ciutat d’Eivissa, dirigida por Miquel Àngel Aguiló y con la solista Verónica San Juan. 19 horas Auditori de Can Ventosa. Entrada libre.

Formentera Sona Festival. 20 horas: Concierto ‘Con-Fusión Project’. Fusión de flamenco, jazz y música clásica. Espai Sa Senieta. Entrada libre.

Ressaca by Brasil. Fiesta brasileña de 17 horas hasta tarde: Concierto con Pierre Onassis (ex Olodum), actuación del ballet folclórico Swinga Brasil y sesiones de DJ JC Lima y DJ Fabi (Forró Ibiza). Teatro Pereyra Ibiza. Entradaas a 10 €.

Alma Cubana. Fiesta latina con música en vivo 19 horas en Tropicana de es Jondal.

Soul Doctor. Soul. 20.30 horas en Kumharas.

Danza

‘Las muchas’. Compañía Mariantònia Oliver. Danza contemporánea para adultos. 20 horas en Cas serres. Entradas: 8 euros anticipadas (conselleivissa.escenaonline,com), 12 en taquilla.

Solidaridad

Cena a beneficio de Cruz Roja Eivissa. En Club Lío a las 20.30 horas. Entradas 110 euros. Reservas en el 608798843.

Moda

Ibiza Fashion Show

17 horas: Mercado artesano. Baluard de Sant Pere. Entrada gratuita, abierto al público.

Mercado artesano. Baluard de Sant Pere. Entrada gratuita, abierto al público. 19 horas: Desfile de moda. Baluard de Sant Pere. Entrada gratuita, abierto al público.

Desfile de moda. Baluard de Sant Pere. Entrada gratuita, abierto al público. 22 horas: Actuación especial. Baluard de Sant Pere. Entrada gratuita, abierto al público.

La exposición itinerante 'MARE' está en Formentera. / CIF

EXPOSICIONES

Belda. Pinturas. Sala Ajuntament Vell de Formentera. De 11 a 14 y de 18 a 20 horas. Domingos y lunes mañanas cerrado. Hasta el 4 de octubre.

‘La veu de la mar’, organizada por MARE. Selección de imágenes ganadoras de la V Edición del Certamen Audiovisual para la Conservación de la Mar Balear (2024). Passatge del Llaüt dels Damians, junto a la iglesia de Sant Francesc. Hasta el 6 de octubre.

Josefina Torres. 'La deconstrucció de l'ànima', pinturas. De lunes a viernes de 10 a 13 y de 17 a 20.30 horas, y sábados por la mañana en Sa Nostra Sala de Vila. Hasta el 3 de octubre.

Aguascopio. Muestra del colectivo artístico de Ibiza.De martes a viernes de 18 a 21 horas y sábados de 10 a 14 y de 18 a 21 horas en Sa Punta des Molí de Sant Antoni. Hasta el 4 de octubre.

'Blat i ferro'. Exposición de pintura y escultura de Susana Cardona y Jaume Marí. De lunes a viernes de 11 a 13 y de 18 a 21 horas en el Club Diario de Ibiza. Hasta el 1 de octubre.

'El final del camino'. Exposición del artista visual Pedro María Asensio. Espacio Broner de la demarcación de Ibiza y Formentera del Col.legi d'Arquitectes de les Illes Balears (Coaib). Hasta el 16 de enero de 2026.

Escola d'Art. Caló de s'Oli acoge la muestra que recoge trabajos de los alumnos del centro. Inauguración el viernes 19 de septiembre a las 19.30 horas. Hasta el 5 de octubre.

Ibiza Art Fair. Feria de arte con obras de artistas locales e internacionales. Es Polvorí de Dalt Vila. Horario: de 18 a 20 de martes a viernes y de 11 a 13.30 horas sábado y domingo. Inauguración viernes 12 de septiembre a las 19 horas. Hasta el 1 de octubre.

Aïda Miró. ‘Emperò!’. Pinturas, De martes a sábado de 10 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas en la sala Sant Jaume 72 de Santa Eulària. Hasta el 27 de septiembre.

María García de Leonardo. ‘Resurgir. Introspectiva marina. Pintura matérica’. Pinturas Hotel Las Mimosas. Del 12 de septiembre al 5 de octubre.

'Encuentros'. Exposición de obras de María Gilardenghi, Marga Juan y Paulo Viheira. En la casa parroquial de Sant Joan. Horario de lunes a sábado de 10 a 13 horas y domingos de 10 a 14 horas. Hasta el 28 de septiembre.

Antònia Ribas. 'Bajo el hechizo del óleo'. Pinturas. En OD Talamanca. Hasta el 25 de septiembre.

Ximo Canet. 'La mar amb vida'. Cuadros homenaje a las especies marinas. Hasta el 30 de septiembre.

Tere Bonet. En el centro polivalente. Hasta el 28 de septiembre.

'Euphoria'. Exposición de la artista multidisciplinar británica Poppy Faun. Inauguración el viernes 4 de septiembre de 18 a 22 horas en el Paradiso Ibiza Art Hotel, en es Caló, en Sant Josep. Entrada gratuita. Hasta el 18 de octubre.

Karen Hain. 'Elementary Games'. Muestra de pinturas en el Far de ses Cives Blanques. Hasta el 27 de septiembre de martes a viernes de 18 a 21 horas y los sábados de 10 a 14 horas y de 18 a 21 horas.

Carlos Bosch. 'Red notebook'. Exposición de fotografías. En Ebusus. Hasta el 5 de octubre de lunes a sábado en horario de 10 a 23 horas.

Mina. 'Respekt'. Exposición de pintura en Can Jordi Blues Station. Hasta el 12 de octubre.

'L'Illa dels pintors'. Nuevas adquisiciones de la Fundació Carloandrés por las Festes de la Terra. Refectori del Ayuntamiento de Eivissa. De lunes a viernes de 9 a 14 horas y sábados de 11 a 13.30 horas. Hasta el 25 de septiembre.

‘Es Amunts. La Ibiza salvaje’. Fotografías de Joan Costa, Núria Costa, Xavier Mas, Joan Pereyra, Vicent Planells y Simón Vila. Paneles en el Port de Sant Miquel. Hasta el 30 de octubre.

‘Monica Craig: Unos días de 1953 en Ibiza y Formentera’. Fotografías del año 1953 de la británica Monica Craig cedidas al MACE. Hasta el 9 de noviembre en el Museu Puget de Dalt Vila.

‘100 años Eduard Micus’. Exposición por el centenario del artista. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica en el 971191923. Espacio Micus de Jesús. Hasta diciembre.

Miquel Barceló. ‘El present permanent’. Obra reciente del artista mallorquín. Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa (MACE). Hasta el 16 de noviembre.

Pedro Pedro. ‘Picnic’, pinturas. Exposición del verano en La Nave de ses Salines. Hasta el 31 de octubre.

‘Històries de migracions. Eivissa i Formentera, terra de sortida i arribada’. Muestra sobre migraciones del Fons Pitiús de Cooperació. De martes a domingo de 10 a 14 horas en el Faro de la Mola de Formentera. Hasta el 28 de septiembre.

'Sanç I, Rei de la Corona de Mallorca. El monarca oblidat'. Exposición por el 700 aniversario del final del reinado. Museo Monográfico des Puig des Molins. Hasta el 2 de noviembre.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 20 horas. Night Market: domingos, lunes y martes de 19 a 23.30 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Cala Llenya. Artesanía, ropa, complementos... Música en vivo. Domingos de 10 a 14 horas. Restaurante Cala Llenya.

Puerto de Ibiza. Mercadillo Hippy y de artesanía. Todos los días de 18 a 1.30 horas. Hasta octubre.

Sant Rafel. Mostra artesanal. Artesanía, cerámica y productos kilómetro cero. Jueves de 19.30 a 22.30 horas, hasta el 11 de septiembre.

Sant Josep. Mercado Ecológico, Local y de Artesanía. Música en vivo y talleres infantiles. Todos los sábados de 9.30 a 13.30 horas en el centro de Sant Josep. Hasta octubre.

Platja d‘en Bossa. Hippy Market con artesanía, moda y complementos. Calles Ruda y Bruc. Cada día de 18 a 0 horas. De mayo a octubre.

Santa Eulària. Mercadillo de artesanía del paseo de s'Alamera. Todos los días excepto miércoles y domingos de 9 a 14 y de 18 a 21 horas. Hasta el 31 de octubre.

Santa Eulària. Mercat ecològic. Todos los jueves del verano de 19 a 22 horas en Can Planetes.

Santa Gertrudis. Mercadillo de artesanía y producto local. Viernes de 18 a 24 horas junto a la plaza de la iglesia. Hasta septiembre.

Cala Llonga. Mercadillo de artesanía. Jueves de 18 a 24 horas en el paseo. Hasta octubre.

Benirràs. Mercadillo Hippy. Martes, jueves y domingos de 12 a 24 horas, junto a la playa. Hasta final de septiembre.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.

Mercado de Sant Francesc: De lunes a domingo de 10 a 14 horas. En julio y agosto lunes y martes también de 20 a 0 horas. Del 1 de mayo al 31 de octubre.

Mercado artesano de Sant Ferran: Jueves, viernes y sábados de 20 a 0 horas. Del 30 de mayo al 28 de septiembre.

Mercado artesano de la Mola: Mercadillo hippie. Miércoles y domingos de 16.30 a 22 horas. Del 1 de mayo al 9 de octubre.

Mercadillo de es Pujols: Artesanía y complementos. De lunes a viernes de 19 a 0 horas. Del 1 de mayo al 30 de septiembre.