Llama la atención
La reflexión del concejal de Turismo de Ibiza, Rubén Sousa, sobre que lo importante no es el número de cruceros que coinciden en la ciudad sino el número de pasajeros que llegan en ellos. Ponía, como ejemplo, este martes, cuando coincidían tres embarcaciones con cerca de 6.000 personas mientras que el miércoles atracaban dos grandes cruceros con más de 12.000 pasajeros.
La mala temporada que aseguran haber tenido en Sant Antoni, según denuncia la asociación de empresarios de esta localidad Noches de Ibiza, una situación que achacan a la limitación de horarios y que califican de «crítica». Piden al Ayuntamiento de Sant Antoni que derogue la Zona de Protección Acústica Especial, que califican de «injusta, insostenible y dañina».
La dimisión presentada por dos altos cargos del Área de Salud de Ibiza y Formentera en los últimos días: Sausan Sayed, directora médica, y Manuel Deiros, subdirector quirúrgico. De momento, desde Salud no han detallado los motivos que han llevado a ambos a presentar su renuncia tras dos años en sus cargos. Su salida no será inmediata, ya que han dado a la gerencia tres meses.
