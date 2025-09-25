Jorge Nacher, concejal de Sant Antoni: "No podemos cerrar las puertas del municipio a los israelíes"

La concejala de Podemos en Sant Antoni, Angie Roselló Díaz, propuso en el pleno celebrado este jueves que el Ayuntamiento reconozca “el genocidio cometido por el Estado de Israel contra el pueblo palestino” y que declare a Sant Antoni como “espacio libre de genocidio”.

La propuesta de Roselló no prosperó. Las distintas fuerzas políticas evitaron centrar el debate en la calificación de genocidio. Aunque hubo consenso en reclamar un alto el fuego, surgieron disconformidades y momentos de tensión cuando la edil pidió que el Consistorio “no contrate a deportistas, artistas ni celebridades que tengan algún tipo de vínculo con el Estado de Israel”.

Roselló defendió que “la legalidad no siempre es lo ético”. Ante esta afirmación, el concejal de Bienestar Social, Jorge Nacher, respondió con firmeza: “Aunque condenamos los ataques terroristas de Hamás, somos una institución pública y debemos seguir la ley”.

El grupo popular rechazó la propuesta: “Estamos en contra de boicotear a todos los israelíes. No podemos cerrarles las puertas del municipio”. Además, Nacher añadió: “La propuesta de Roselló no es ni realista ni efectiva, ya que las actuaciones unilaterales no se traducen en resultados positivos”.

Por su parte, la concejala de Vox, Esther Fernández, subrayó que “un pleno no es un espacio para valorar conflictos internacionales que no tienen nada que ver con los problemas reales del municipio”.