Un vehículo en llamas y ocas salvadas del fuego en una intensa tarde para los bomberos de Ibiza

Este miércoles fue una jornada intensa de sucesos en Ibiza. La falta de personal ha obligado a los bomberos de Ibiza a trabajar en su turno libre para sofocar varios incendios a la vez.

El incendio de Cala de Bou, en el que los Bomberos de Ibiza y el Ibanat necesitaron más de cinco horas para extinguir un incendio declarado sobre las 14.45 horas de este miércoles en un solar en el que se almacenaban barcos situado en la avenida de Sant Agustí, cerca del límite entre los términos municipales de Sant Josep y Sant Antoni aunque perteneciente al primero.

El fuego quemó tres hectáreas de terreno agrícola en el que ardieron cuatro barcos, chatarra, parte del material de obra de un almacén, terreno agrícola y sabinas, según informaron desde el Parque Insular de Bomberos. También había algunos corrales en la zona afectada por las llamas. De hecho, algunos de los afectados por el fuego salieron de la zona con algunos de estos animales, entre ellos ocas, en brazos para salvarlos de las llamas.

Más emergencias

Además, este incendio coincidió con la caída de un árbol en un camino de Santa Eulària. Y también con que un vehículo estacionado en la localidad de Jesús ardió, según informó EFE. La coincidencia de estas emergencias obligó a movilizar a los efectivos que no estaban de guardia para poder hacerles frente.