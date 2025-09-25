Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ibiza pide que se restrinja el agua a los cruceros y los jardines tropicales

El PSOE reclama al equipo de gobierno que cumpla los compromisos del Pacto por el Agua

Imagen de dos cruceros atracados en el puerto de Ibiza. / J. A. Riera

Josep Àngel Costa

Josep Àngel Costa

Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza pedirá al Govern que restrinja la extracción de agua que se destina a abastecer a crucueros o regar jardines tropicales. Estas son algunas medidas para afrontar la sequía presentadas por el equipo de gobierno al pleno de este jueves, que no han contado con el apoyo del PSOE ni de Unidas Podemos por el sesgo político en algunas propuestas que el PP ha declinado votar por separado.

El PSOE ha reclamado al Ayuntamiento que cumpla con todas las disposiciones recogidas en el Pacto por el Agua de Ibiza, impulsado por la Alianza por el Agua y ratificado por todos los municpios.

Por otra parte, el pleno ha aprobado por unanimidad conceder 44 distinciones a la labor de policías locales, que se librarán en la fiesta que celebra este cuerpo el 25 de octubre.

