El hospital de Ibiza niega que haya una desbandada de altos cargos

No hay una desbandada de altos cargos del Área de Salud de Ibiza y Formentera. A pesar de los últimos ceses y dimisiones. Es la respuesta de la dirección de Can Misses cuando se les pregunta por la renuncia de la directora médica, Sausan Sayed, y el subdirector quirúrgico, Manuel Deiros. Estas se suman a la dimisión de Ana María Ribas Ahumada como directora de Enfermería hace unos meses y, según avanzó ayer Radio Ibiza, la subdirectora de Enfermería de Atención Primaria, Ana María Jiménez, y el pasado mes de diciembre, la dimisión de la subdirectora de Gestión y Servicios Generales, Carmen Costa.

Desde la gerencia insisten en que estas dimisiones, renuncias y ceses no tienen un nexo, no están relacionados, sino que se deben a diferentes casuísticas. Personales en algunos casos y profesionales, en otros.

En el caso de Carmen Costa, que abandonó su cargo el pasado mes de diciembre, indican que lo hizo por cuestiones personales. Su puesto lo ocupa ahora Cristian Coll. Lo mismo ocurre, recalcan, con Ana María Ribas Ahumada, que renunció a la dirección de Enfermería, que había asumido con mucha ilusión, en abril de este año.

Hace unas semanas se cesó de sus funciones como subdirectora de Enfermería de Atención Primaria a Ana María Jiménez. En este caso, explican desde la gerencia, se debió a que Neus Torres Marí, nueva directora de Enfermería del Área de Salud de Ibiza y Formentera, al llegar a su puesto, quiso formar su propio equipo. De hecho ya se ha hecho la convocatoria para el puesto a través del Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), «los trámites están muy avanzados» y en breve se podría conocer el nombre de la nueva subdirectora de Enfermería de Atención Primaria.

Respecto a la dimisión de Sausan Sayed y Manuel Deiros, desde la gerencia se muestran más herméticos. Aunque el jefe de Medicina Interna del Hospital Can Misses, Pedro Fernández Román, deja caer en una carta de despedida que ha escrito a Sayed que se debe a diferencias con la gerencia.

Lealtad profesional

Según ha podido saber este diario, al parecer, su marcha se debe a motivos profesionales. La decisión la habría tomado, en primer lugar, Sayed, a la que habría seguido, por lealtad profesional, Deiros. Ambos han dado tres meses a la gerencia. Tiempo más que suficiente para que el gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Enrique Garcerán, pueda sustituirles.

«Se trata de situaciones que no tienen nexo de unión, de ninguna forma se puede decir que están relacionados esos ceses y dimisiones», insistieron.

«Estimada Sausan, hoy hemos recibido malas noticias para el Área de Salud, tu dimisión es una gran pérdida para nosotros», comienza la misiva de Fernández a Sayed, en la que destaca su «dedicación y constante compromiso con la mejora de la asistencia sanitaria» de Can Misses así como su capacidad de trabajo, visión estratégica y, sobre todo, «empatía hacia los médicos y demás profesionales sanitarios». Destaca también su «esfuerzo para adecuar el número de facultativos a las necesidades reales» del área: «Gracias a tu capacidad de planificación y negociación, hemos contado con los recursos humanos necesarios para responder con eficacia a la demanda asistencial, garantizando una atención segura y de calidad para nuestros pacientes».

«Somos conscientes de que, en el actual contexto organizativo, no siempre ha sido sencillo mantener una visión compartida con la gerencia del centro», señala Fernández en la carta, dando a entender que el motivo por el que la directora médica ha decidido abandonar su cargo es por diferencias con el gerente. «Sabemos que esa circunstancia, unida a las exigencias del cargo, ha supuesto un esfuerzo adicional que conlleva cansancio y dificultad para continuar en plena sintonía con la actual dirección», continúa la carta de agradecimiento.