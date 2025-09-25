Homenaje a Manel Marí: Brindis con versos por un poeta inolvidable

Recuerda Fanny Tur que conoció al poeta Manel Marí «siendo un crío como usuario de la Biblioteca Municipal de Ibiza», la misma que mañana, a las ocho de la tarde, le dedicará un recital poético con motivo del 50 aniversario de su nacimiento, que se cumplió el pasado 17 de agosto. Este evento, que coincide con el Día Europeo de las Lenguas, se suma al homenaje que ya le rindió en agosto, eligiéndolo escritor del mes, por segunda vez. La primera, apunta la historiadora, fue hace diez años.

A buen seguro, a Manu, como lo llamaban muchos de sus amigos, le hubiera gustado celebrar sus 50 «recitando poesía, con una copa de vino y rodeado de sus seres queridos». Buena parte de ellos se darán cita este viernes en la Sala Jordi Juan Riquer para asistir al recital, que ofrecerán su pareja, Eva Llorenç; los poetas Sebastià Alzamora, Ben Clark, Bartomeu Ribes y Pau Sarradell; y los filólogos Isidor Marí y Enric Ribes.

Todos ellos rendirán tributo a Manel Marí leyendo sus versos o alguno de los poemas que le dedicaron o lanzando reflexiones en voz alta.

Por ejemplo, Ben Clark tiene pensado recitar ‘Poetas de Ibiza’, incluido en su libro ‘Demonios’ (Sloper), que su autor define «como un brindis poético en el más allá» de Marí con otras dos figuras destacadas de la historia literaria de las Pitiusas: Al-Sabini, el primer poeta ibicenco; y Marià Villangómez, el patriarca de las letras ibicencas. También le gustaría recitar algún poema de ‘Tria impersonal’. «Fue el primer libro suyo que tuve», explica.

Manel Marí y sus amigos Sebastià Alzamora, Pere Joan Martorell y Josep Lluís Aguiló. / D.I.

La relación de Clark con el poeta homenajeado, fallecido en 2018 a los 42 años, «es muy especial» porque fue quien se encargó de la presentación de su primer poemario, ‘Secrets d’una sargantana... i altres poemes’. Fue en la Biblioteca de las Escuelas de Santa Gertrudis en noviembre de 2001. Por entonces, el ganador del premio de poesía Loewe de 2017 tenía solo 17 años y veía a Marí, con 26 años, «como un autor mayor» con una trayectoria consolidada. Nunca olvidará el gesto generoso de este poeta, guionista y articulista ibicenco, que se trasladó expresamente desde tierras valencianas, donde residía, para la presentación.

De él, como persona, destaca su «cercanía» y cómo disfrutaba de la vida y de los momentos de conversación con un vino o una cerveza delante. Como escritor, resalta «sus depurados poemas, el uso del catalán sin excesos y una voz muy personal». También habla de «su compromiso con la naturaleza» y de «su lado humanitario», que, sin duda, le hubiera hecho «horrorizarse ante el genocidio de Gaza».

En eso coincide con Sebastià Alzamora, que está convencido de que su amigo, si estuviera todavía entre nosotros, «se indignaría con muchas cosas, especialmente, con el racismo, con el odio contra los inmigrantes y las personas sin recursos, con el genocidio en Gaza y con los comportamientos de nuestros gobernantes en relación a nuestra lengua y nuestra cultura».

Talento y disciplina

Entre sus virtudes, destaca, el hecho de «querer intensamente a los suyos» y su capacidad para que «todo el mundo se sintiese bien» y para tomarse con humor hasta las situaciones dramáticas.

Respecto a su faceta literaria, Alzamora afirma con rotundidad que «Manel Marí es uno de los poetas en lengua catalana más importantes de su generación». «Aparte de su talento enorme, hacía gala de una gran exigencia, rigor y perseverancia y de una gran confianza en su poesía como medio de expresión y pensamiento», señala.

«A pesar de su carácter divertido y de su actitud antisistema, cuando trabajaba era de una disciplina espartana», comenta en este mismo sentido, antes de referirse «al enorme conocimiento que tenía de poesía y literatura universal». Subraya, asimismo, «la profundidad de su obra y la capacidad que tenía de analizar con agudeza la condición humana».

«Rebelde, sabia, festiva y profundamente vitalista». Así define el escritor mallorquín la poesía del autor ibicenco. Como Ben Clark, de los once poemarios publicados de Manel Marí, destaca el último, ‘Tavernàries’ (2016), por «la madurez y solidez que desprende» esta obra «llena de vida», en la que «hay ternura, indignación, humor, reflexión y confrontación». Con este libro, en palabras de Alzamora, salta a la vista que el autor ibicenco estaba en «la plenitud de sus fuerzas». Era, dice, «un poeta muy cachas» y lo demostraba «en cada poema».

Aunque para Fanny Tur «todos sus poemarios son muy buenos», si tiene que elegir, se queda con ‘Tavernàries’; ‘El tàlem’, que fue Premio Ciutat de Palma Joan Alcover en 2007; y con «la magnífica antología que coordinó Carles Rebassa, ‘El nòmada i l’arrel’». Cita un cuarto después, ‘Poemes en gris’, con el que Marí inició su carrera poética y en el que, a pesar de su juventud, lo publicó con 24 años, ya demostraba «madurez».

En la biblioteca de Can Ventosa tienen todas sus obras y, además, «dedicadas». En la de Can Botino, añade, también están sus libros, procedentes de las bibliotecas personales de Marià Villangómez, Jean Serra y Toni Roca legadas a la institución. Esas publicaciones se citan en el folleto que se ha publicado como parte del homenaje a Manel Marí, que se repartirá mañana entre los asistentes junto a puntos de libros.

«Una poesía que enamora»

Fanny Tur señala, por otro lado, que el recital poético puede ser «una buena oportunidad para que los jóvenes se interesen por la poesía» de un autor que con 42 años ya había conseguido muchos de los reconocimientos literarios en lengua catalana que existen y alcanzado «una gran madurez literaria». «Sus versos enamoran, sobre todo porque sabe darle carácter poético a los pequeños actos cotidianos», afirma, recordando como era capaz de hacer un poema «maravilloso» de una noche en el bar Can Pou. La directora de la biblioteca de Can Ventosa resalta, asimismo, todo el trabajo que hay detrás de cada una de sus creaciones.

Aparte de considerarlo «un grandísimo poeta» y «un ibicenco militante a pesar de vivir en Alboraya (Valencia)», Tur pone el acento en su calidad como ser humano. «Era alguien positivo, que sabía disfrutar de la vida y una muy buena persona, muy querida por todos», afirma.

«Nunca perdió el contacto con su gente. Cada vez que venía a Ibiza se acordaba de llamarme y me visitaba en la biblioteca o venía al Arxiu», rememora la historiadora, que, reconoce, lo echa mucho de menos.

«Hay que mirar al futuro»

Que a Manel Marí se le quiere mucho en Ibiza lo demuestran todos los homenajes que se le han dedicado al poeta, como el de mañana. Son reconocimientos que la familia agradece profundamente, pero, como apunta su pareja, Eva Llorenç, «es hora de que las instituciones y el mundo académico den un paso más allá y dirijan su mirada al futuro». En ese sentido irán las palabras que ofrecerá en el evento en la biblioteca de Can Ventosa. «Hay que empezar a investigar, ahondando en lo que escribió y cómo lo hizo. Por ejemplo, desde el punto de vista del léxico la obra de Manu tiene mucho que decir», apunta, subrayando «la riqueza de su lenguaje» y «lo bien que utilizaba los recursos formales».

Manu Marí y Eva Llorenç, en Sant Carles. / Facebook E.L.

«Hay que ir convirtiendo todos estos pequeños encuentros, que valoramos un montón, en algo más», insiste, sugiriendo, entre otras cosas, que se «reediten algunas de sus obras y que se hagan traducciones de sus poemarios, entre otros idiomas, al castellano». La idea es lograr una mayor difusión de la obra de Manel Marí para mantener vivo su legado escrito y conseguir que su poesía, sabia, festiva y vitalista, viaje cada vez más lejos.