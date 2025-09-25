Espectáculos y globos aerostáticos en el Ibiza Balloon Festival 2025
El programa del festival incluye vuelos en globo al amanecer durante los tres días del evento
Esta noche comienza el Ibiza Balloon Festival 2025, un espectáculo de globos aerostáticos para conocer la isla desde el aire, con una presentación en Invisa Hotel La Cala, a las 21 horas. En las exhibiciones aéreas participarán pilotos y equipos técnicos de alto nivel.
El programa empezará este viernes con salidas al amanecer desde las 6 horas, cuando se citará a los participantes en un punto de encuentro, según las condiciones meteorológicas y el viento, y tendrá una duración de dos horas entre planificación, montaje, despegue y aterrizaje. Esta actividad se repetirá hasta el domingo, con la clausura del evento en el hotel Aguas de Ibiza, a las 12 horas.
Un gran evento
La actividad estrella del festival será el sábado, el Ibiza Night Glow, en Ses Variades, en Sant Antoni, un espectáculo de luces y sonidos. Desde las 18 horas hasta las 20 horas habrá música chill out que correrá a cargo del Dj Cris 44, además de talleres de pintacaras y actividades infantiles. A partir de las 20.30 horas está previsto un espectáculo de acrobacias con Acrobatik Ibiza con música en vivo con el mismo dj, que amenizará las últimas horas del evento.
El broche al Ibiza Balloon Festival lo pondrá el espectáculo visual de globos iluminados que bailarán en el cielo al ritmo de la música de La Movida. Además, habrá una oferta de foodtrucks durante toda la duración del evento y actividades para toda la familia.
Esta iniciativa la ha impulsado Fomento del Turismo y financiado por el Consell de Ibiza.
Programa del festival
Jueves 25 de septiembre → Presentación oficial en Invisa Hotel La Cala, a las 21:00 h.
Viernes 26, sábado 27 y domingo 28 → Salidas al amanecer:
6:00 h → Briefing con los pilotos para decidir el punto exacto de salida según el viento y las condiciones meteorológicas.
7:00 – 7:45 h → Montaje e inflado de los globos, un momento para disfrutar en familia.
7:45 – 8:30 h → Vuelo conjunto justo al amanecer.
8:30 – 9:00 h → Aterrizaje y recogida con regreso al punto de partida.
Domingo 28 → Clausura del evento en el hotel Aguas de Ibiza, a las 12:00h.
Ibiza Night Glow: la gran fiesta del festival
18:00 – 20:00 h → Música chill out con DJ Cris 44, pintacaras y actividades infantiles.
20:30 h → Espectáculo de acrobacias con Acrobatik Ibiza con música en vivo de DJ Cris 44.
21:00 h → El gran show visual: globos iluminados al ritmo de la música de La Movida.
Durante toda la tarde y noche → Food trucks y actividades para toda la familia.
