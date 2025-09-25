La familia de una turista británica en coma tras un golpe de calor en Ibiza: "Necesitamos ayuda para poder seguir en la isla"

Lo que iban a ser unas vacaciones de Ibiza se convirtieron en una pesadilla para una pareja de británicos. Sue, una turista que sufrió un presunto golpe de calor en el baño de su hotel, permanece en la UCI del hospital de Ibiza desde hace más de tres semanas en coma inducido. El suceso le provocó serias lesiones en la cabeza y en la espalda al caer desplomada, complicaciones que se han agravado con una infección pulmonar y el fallo progresivo de sus riñones.

La historia la cuenta su hija Kris, que ha abierto una recolecta en GoFundMe para que su padre pueda permanecer en la isla mientras Sue se recupera.

El hombre, pensionista, la acompaña a diario en el hospital, pero sus recursos son cada vez más limitados. A pesar de que contaba con un seguro de viaje, la compañía se niega a cubrir los gastos médicos y de estancia al considerar que el desmayo se debió a una “condición médica previa”, algo que la familia rechaza.

Alojamiento inasumible

Según cuenta la hija del matrimonio, el Consulado británico ha gestionado que los costes médicos de Sue los asuma el sistema sanitario británico (NHS), pero esto no incluye los gastos de su esposo, que debe afrontar alojamiento, manutención y transporte. Hasta ahora, se ha visto obligado a cambiar de hotel en varias ocasiones, con un desembolso cercano a los 1.000 euros semanales, además de unos 60 euros por cada visita al hospital.

Sue lleva tres semanas en coma / GoFundMe

"Recientemente, ha encontrado un alojamiento más cercano al centro médico, al que puede acceder a pie, pero el precio sigue superando los 1.000 euros a la semana, una cantidad inasumible para alguien con una pensión y unos ahorros reducidos. Mi padre habrá gastado todos sus pequeños ahorros a finales de la próxima semana. Necesitamos ayuda para que pueda seguir junto a mi madre durante su tratamiento”, escribe Kris.

El pasado 18 de septiembre, los médicos informaron de que Sue, además de la infección pulmonar, presenta un deterioro de la función renal. En los próximos días, está previsto practicarle una traqueotomía por el tiempo que lleva conectada a un respirador.

La familia ha lanzado un llamamiento público para recaudar fondos que permitan al marido de Sue permanecer en Ibiza mientras ella lucha por su vida. “Cualquier ayuda será enormemente apreciada”, concluyen en su mensaje.