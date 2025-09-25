La falta de personal obliga a bomberos de Ibiza a trabajar en su turno libre para sofocar varios incendios a la vez

La falta de personal obligó este miércoles a los Bomberos de Ibiza a recurrir a efectivos que se encontraban en su turno libre para poder atender varias emergencias declaradas al mismo tiempo en diferentes puntos de la isla.

Más de cinco horas necesitaron los Bomberos de Ibiza y el Ibanat para extinguir un incendio declarado sobre las 14.45 horas en un solar de la avenida de Sant Agustí, en Cala de Bou, donde se almacenaban barcos. El fuego afectó a unas tres hectáreas de terreno agrícola y quemó cuatro embarcaciones, chatarra, parte del material de obra de un almacén, terreno agrícola y sabinas, según informaron desde el Parque Insular de Bomberos. En la zona también había algunos corrales, cuyos animales fueron rescatados por los vecinos para evitar que murieran en el incendio. El fuego se produjo a pocos metros de la carretera, en un área donde hay viviendas.

El incendio de Cala de Bou coincidió con la caída de un árbol en un camino de Santa Eulària y con el fuego en un vehículo estacionado en la localidad de Jesús, según informó EFE. La coincidencia de estas emergencias obligó a movilizar a los efectivos que no estaban de guardia.

Desde el Parque Insular de Bomberos recordaron la necesidad de contar con subparques y más personal en la isla. En este sentido, el Consell de Ibiza anunció el pasado mes de julio que ya había completado las negociaciones con los ayuntamientos para la construcción de los subparques previstos en Santa Eulària y Sant Josep. El presidente del Consell aseguró entonces, tras la firma del acuerdo de cesión con el Govern en el Parque Insular de Servicios de sa Coma, que en cuanto dispongan de los espacios adecuados facilitados por los consistorios se empezará a trabajar en proyectos concretos