Un estudio en la calle de la Virgen de Ibiza a 9.000 euros el metro cuadrado

Cuanto más pequeño, más caro. Esta máxima suele cumplirse a rajatabla en la mayoría de apartamentos a la venta en Ibiza. Y es que no hay que mirar el precio total cuando se adquiere una vivienda sino el coste por metro cuadrado.

Dormitorio. / idealista

El portal Idealista tiene a la venta un estudio en la popular calle de la Virgen, en Ibiza, de tan sólo 25 metros cuadrados que se oferta por 225.000 euros, un 30% más caro del precio medio de la zona. El metro cuadrado de esta propiedad sale a 9.000 euros, muy por encima de la media del último informe de Idealista, que marca un precio de 6.879 euros en Vila. Atendiendo al distrito, la Marina en este caso, el precio medio del metro cuadrado de una propiedad es de 6.909 euros, según el mismo informe.

Baño. / idealista

La vivienda se ubica en el barrio de la Marina, una zona histórica y animada ubicada entre Dalt Vila y el puerto. El estudio se encuentra en un tramo de la calle muy tranquilo.Tiene la entrada a pie de calle y cuenta con un dormitorio aparte y baño completo. El salón cuenta con una cocina abierta y equipada. Además, dispone de sofá, televisión y una mesa plegable con dos sillas.

Vista de la cocina. / idealista

Se encuentra reformado, pero parece tener poca luz natural a juzgar los las imágenes y al tratarse de una planta baja. Se trata de un pequeño espacio muy bien aprovechado pero a un precio excesivo.