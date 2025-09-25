Inquietud en Dones Progressistes por las pulseras antimaltrato defectuosas

La presidenta de la Associació de Dones Progressistes d’Ibiza, Montserrat García Cuenca, ha reconocido que le «preocupa el impacto que ha podido causar en las mujeres que están sufriendo violencia de género» el mal funcionamiento de las pulseras para controlar a los agresores, destapado esta semana por la Fiscalía.

Se trata de errores relacionados con un apagón de datos que tuvo lugar cuando la empresa adjudicataria del servicio de control telemático de agresores cambió de Telefónica a Vodafone, lo que impidió corroborar en los juzgados, durante cinco meses, si los acusados se saltaban las órdenes de alejamiento.

«Ha causado un perjuicio cuando el juez resolvió a favor del maltratador, así como a las mujeres a las que han archivado su caso provisionalmente. En todos esos casos hubo falta de pruebas debido al fallo de migración de datos», explica García Cuenca a Diario de Ibiza.

Desde Dones Progressistes alertan de que otra de las «posibles consecuencias» que se pueden derivar de las pulseras defectuosas es que «las mujeres que sufren violencia de género vean mermada la confianza en el sistema de seguridad que debe protegerlas».

«Desde nuestro punto de vista consideramos que las instituciones deben garantizar que las empresas contratadas cumplan con sus responsabilidades, a muchas mujeres les va la vida en ello», recuerda la presidenta.

Medida residual

Además, García Cuenca reconoce que esta polémica «tampoco ayuda a generar confianza los bulos que se difunden». En cualquier caso, asegura que no tiene constancia de que haya afectadas graves en Ibiza por el pésimo desempeño de las pulseras. «Es importante para nosotras que ninguna mujer con el dispositivo haya sido asesinada», agrega.

El mal funcionamiento de las pulseras telemáticas es conocido desde hace mucho tiempo por todos los sectores involucrados en la lucha contra la violencia de género, tanto agentes policiales como jueces, abogados y las propias víctimas.

Este diario informó el martes de que hace más de un año que los jueces no dictaminan la imposición de una nueva pulsera. En todo el archipiélago balear están en funcionamiento un total de 86 pulseras, dato que la convierte en la cuarta Comunidad Autónoma con menos dispositivos de este tipo.