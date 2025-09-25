Consejos para navegar por Ibiza y Formentera: "Los navegantes somos testigos de lo que ocurre en el mar, podemos detectar amenazas"

La Asociación de Navegantes del Mediterráneo (ADN Mediterráneo) y la Fundación Marilles han presentado conjuntamente un decálogo práctico dirigido a navegantes, con el objetivo de fomentar una navegación respetuosa con el entorno y contribuir a la protección de la biodiversidad marina.

El documento ofrece orientaciones claras y accesibles para que los navegantes puedan tomar decisiones responsables que protejan los ecosistemas marinos y fomenten una convivencia respetuosa en el mar. "Disponible tanto en formato impreso como digital, incluye información actualizada sobre la normativa de espacios marinos protegidos, pesca recreativa y herramientas oficiales como el 'Diari de Pesca Recreativa' del Govern Balear", explica la asociación en una nota.

Recursos útiles en tres idiomas

Además, incorpora recursos útiles como aplicaciones que indican zonas de fondeo libres de posidonia y proyectos de ciencia ciudadana abiertos a la participación de la comunidad náutica. "El decálogo se difundirá en las páginas web de ADN Mediterráneo y Fundación Marilles, así como en clubes náuticos y marinas, y estará disponible en castellano, catalán e inglés", detallan.

"La calidad de la experiencia en el mar mejora si se desarrolla en un entorno marino saludable. Con esta guía, además de minimizar impactos, el sector náutico social puede contribuir activamente a la conservación del Mediterráneo. Esperamos que inspire a hacer de cada travesía una oportunidad para protegerlo", afirma Aniol Esteban, director de la Fundación Marilles.

Por su parte, Lorenzo Pons Moncada, presidente de ADN Mediterráneo, concluye: "El Mediterráneo enfrenta numerosas presiones ambientales. Es esencial que la navegación recreativa no se perciba como un factor de impacto, sino como un aliado de su preservación. Los navegantes somos testigos directos de lo que ocurre en el mar y podemos detectar amenazas. La colaboración entre instituciones, fundaciones y administraciones es clave para lograr medidas efectivas y consensuadas".