La cesta de la compra en Ibiza supera la media nacional y es de las más caras de España, según la OCU

La cesta de la compra en Baleares ocupa el segundo puesto como la más cara de España, en la misma posición que la del País Vasco, según el estudio publicado esta semana por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre supermercados 2025. El informe asegura que una familia media, de 2,6 miembros, gasta 6.307 euros al año en el supermercado en el archipiélago.

En términos generales, la cesta de la compra tipo, que incluye 241 productos de alimentación, higiene y droguería, subió en promedio un 2,5% en España respecto al año anterior. Los productos frescos (frutas, verduras, carne, pescado) han sido los que más han tirado del alza, con una subida media de 6,7 %, y hasta un 8,2 % para frutas y verduras.

En toda España, los consumidores pueden ahorrar de media hasta 1.132 euros al año si eligen bien en qué supermercado comprar(el más barato de su zona) frente al más caro. En el caso de Baleares si se escoge bien, se puede conseguir un ahorro medio de 1.746 euros anuales. Sin embargo, en Madrid se puede ahorrar mucho más que en las Islas: 4.270 euros al año.

¿Y qué sucede en Ibiza?

El informe de OCU señala que Ibiza (y más ampliamente Baleares) tiene uno de los índices más altos de precio de la cesta de la compra, lo que implica que los residentes pagan más que la media nacional.

En este sentido, cabe destacar que las islas suelen tener costes de transporte, almacenamiento y logística más altos, lo que repercute en los precios del supermercado. A ello se suma también que los destinos turísticos incrementan la demanda, lo que puede elevar los márgenes en algunos productos.

Se puede inferir que el coste de una cesta OCU en Ibiza estará por encima del promedio nacional que, según el estudio, es de 6.259 euros anuales para un hogar medio.

¿Cuáles son las mejores opciones?

OCU también calcula un índice conjunto para todos los supermercados que se agrupan bajo una misma enseña para elaborar el ranking según su nivel de precios. En este estudio, las cadenas más baratas son Dani, Alcampo y Tifer.