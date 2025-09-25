El Ayuntamiento de Ibiza pide que se restrinja el abastecimiento de agua a los cruceros
El PSOE reclama al equipo de gobierno que cumpla los compromisos del Pacto por el Agua
El Ayuntamiento de Ibiza pedirá al Govern que restrinja la extracción de agua que se destina a abastecer a crucueros o regar jardines tropicales. Estas son algunas medidas para afrontar la sequía presentadas por el equipo de gobierno al pleno de este jueves, que no han contado con el apoyo del PSOE ni de Unidas Podemos por el sesgo político en algunas propuestas que el PP ha declinado votar por separado.
El PSOE ha reclamado al Ayuntamiento que cumpla con todas las disposiciones recogidas en el Pacto por el Agua de Ibiza, impulsado por la Alianza por el Agua y ratificado por todos los municpios.
Por otra parte, el pleno ha aprobado por unanimidad conceder 44 distinciones a la labor de policías locales, que se librarán en la fiesta que celebra este cuerpo el 25 de octubre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los Ayuntamientos de Ibiza quieren sustituir el consumo de alrededor de mil millones de litros de agua de los acuíferos por desalada
- Alarma por un incendio en un solar con barcos en Cala de Bou
- Sin nacionalidad española por sus antecedentes penales en Ibiza
- Ibiza es el sitio número 1 de ocio mundial con leyes muy estrictas': guerra abierta entre el ocio musical y la política en la isla
- Crisis en el Área de Salud de Ibiza con la dimisión de dos altos cargos
- La isla de Ibiza pierde tanta agua por las redes de distribución como la que produce la desaladora de Vila
- Más de cinco horas para extinguir el incendio en Cala de Bou que ha quemado tres hectáreas de terreno y cuatro barcos
- Crimen en 'Masterchef Celebrity' contra el postre emblemático de Ibiza