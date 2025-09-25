Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de Ibiza convoca la plaza de director del Patronato de Música

El proceso se llevará a cabo mediante concurso de méritos y tiene como objetivo cubrir la dirección del Patronato durante cinco años.

Un concierto del Cor y la Banda Ciutat d'Eivissa.

Un concierto del Cor y la Banda Ciutat d’Eivissa. | / IRENE VILÀ CAPAFONS

Redacción Ibiza

Ibiza

La Junta Rectora del Patronato Municipal de Música del Ayuntamiento de Ibiza ha aprobado en sesión celebrada el pasado 19 de septiembre las bases y la convocatoria para cubrir el puesto de director o directora del Patronat, que este jueves se han publicado en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

El proceso selectivo se llevará a cabo mediante concurso de méritos y tiene como objetivo cubrir una plaza de dirección con una duración inicial de cinco años, prorrogables por otros dos si así lo acuerda la Junta Rectora. Entre las principales funciones del cargo figuran la ejecución de los acuerdos de este órgano, la dirección y gestión de las actividades y del personal del Patronat, la coordinación de los eventos musicales y los planes anuales de actividades, así como la elaboración del anteproyecto de presupuesto y la propuesta de mejoras en los ámbitos pedagógico y organizativo.

Requisitos

Los aspirantes deberán cumplir una serie de requisitos, entre los que destacan estar en posesión de un título universitario de grado o equivalente, acreditar un nivel mínimo de catalán B2, y presentar un historial profesional acompañado de un proyecto de dirección, en el que se detallen los objetivos, líneas de actuación, propuestas de gestión y sistemas de evaluación.

Las solicitudes podrán presentarse de manera telemática en la sede electrónica del Patronat de Música (https://musica-eivissa.sedelectronica.es) o en el Registro General del Ayuntamiento de Ibiza, en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación en el BOIB. La documentación debe ir dirigida a la Presidencia del Patronat.

Además, el BOIB publica este mismo jueves la convocatoria de un proceso selectivo para proveer, como personal funcionario de carrera, una plaza de técnico o técnica superior de Control Interno y Gestión Económica del Ayuntamiento de Ibiza. Toda la información relativa a esta convocatoria también puede consultarse en el portal oficial del BOIB.

