El Ayuntamiento de Ibiza conectará los barrios de Ca n'Escandell y es Viver con nuevos accesos de tráfico

El Ayuntamiento de Ibiza está preparando un proyecto para mejorar las conexiones del barrio de Ca n'Escandell con el resto de la ciudad, sobre todo con es Viver y ses Figueretes, y desbloquear la barrera que supone para este barrio la avenida de Sant Josep. Así se ha anunciado en el pleno municipal celebrado este jueves, en el que también se posibilita de manera definitiva la construcción de la nueva sede para la Escola d'Art con el cambio de usos de los terrenos en sa Blanca Dona que iban a destinarse a la construcción de una nave para cursos de formación del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB).

En una de las mociones de control presentadas por el PSOE a esta sesión plenaria, el concejal Rafa Ruiz solicitaba información sobre la apertura de la calle Font i Quer. Esta vía parte desde el Cementiri Vell con el sentido de circulación hacia la avenida de Sant Josep, pero en este punto (junto al taller Servicios Rafael) forma un cul-de-sac.

Ante este requerimiento, la concejala de Vías y Obras, Blanca Hernández, ha avanzado que el Ayuntamiento está ultimando un proyecto para abrir al tráfico esa calle y conectarla con el barrio de Ca n'Escandell, además de dar continuidad a la calle es Cubells hasta la avenida de Sant Josep. La actuación se completará creando un vial de servicio, junto a esta avenida, desde la calle Font i Quer hacia la entrada de Vila, con el que también se ampliarán las aceras.

Según ha detallado Hernández, el proyecto ya cuenta con el visto bueno de los informes municipales y del Consell de Ibiza. Los trabajos tienen un presupuesto estimado de 916.000 euros, que serán financiados en parte por el Consell, y una duración prevista de seis meses.

Con esta actuación, se cambiará el sentido de la calle Font i Quer para que los vehículos circulen en el sentido hacia la playa de ses Figueretes, para facilitar así la conexión de Ca n'Escandell con es Viver. De esta manera, los vehículos podrán salir por la calle Portinatx (junto al Bar Astro) tanto a ambos lados de la avenida de Sant Josep como continuar recto hacia es Viver o ses Figueretes.

Nuevo horario para residuos voluminosos

Por otra parte, el pleno ha apoyado por unanimidad la aprobación definitiva de una modificación de la ordenanza de residuos, por la que se establece un nuevo sistema de recogida de los objetos voluminosos. Con este cambio, cada barrio dispondrá de un día determinado en el que estará disponible la recogida de este tipo de residuos, siempre a partir de las ocho de la tarde, con sanciones de hasta 2.000 euros para los que incumplan la normativa.

Así, de lunes a viernes podrán depositar estos materiales junto a los contenedores los vecinos de sa Colomina, es Clot, ses Canyes, es Palmer, es Llimoners, sa Real, Can Beiet, s'Hort des Bisbe, Can Partit, sa Capelleta, Puig des Molins, Dalt Vila, sa Penya, la Marina, s'Alamera y es Pratet. Los martes se han fijado como día único para las zonas de Illa Plana, ses Figueres, Talamanca, Passeig Marítim, s'Hort de sa Fruita, es Clot d'en Llaudis, Can Bernat, es Gorg, ca na Glaudis, Cas Dominguets, cas Ferró, es Raspallar y sa Blancadona.

El miércoles será el turno para los vecinos de Can Bossa, Ca les Ànimes, sa Punta, es Viver y ses Figueretes; el jueves para Cas Mut, es Putxet, Can Misses, sa Joveria y Can Bufí, mientras que el domingo es el día en que se podrán sacar los residuos voluminosos en Can Sifre, Cas Serres, Can Sans, Ca n'Escandell y Can Cantó.

Además, se ha aprobado el cambio de uso de dos solares colindantes en sa Blanca Dona, de 1.052 metros. En la pasada legislatura se había acordado que la conselleria de Treball del Govern balear levantara allí una nave destinada a cursos de formación para inserción laboral. Ahora, estos terrenos se cambian a un uso educativo para que pueda construirse una nueva sede de la Escola d'Art, que también ocupará el edificio que albergaba el centro ocupacional sa Blanca Dona del SOIB. Este punto ha sido respaldado por toda la oposición salvo la concejala de Unidas Podemos, Guadalupe Nauda, que ha criticado que "se sigue desmantelando el SOIB y se deja a Ibiza sin formación".

Asentamientos

Una de las mociones de control presentadas en el pleno ha provocado un debate entre la concejala socialista Carmen Boned y la concejala de Bienestar Social Lola Penín a cuenta de los asentamientos de infraviviendas en el municipio. Boned, que ocupaba el mismo cargo que Penín en el pasado mandato, ha culpado al equipo de gobierno de crear "una debacle de los servicios sociales".

Según ha lamentado la socialista, algunos profesionales se han marchado a trabajar a otros ayuntamientos o se han perdido fondos que estaban aprobados para la electrificación de vehículos en este departamento. Igualmente, culpa al equipo de gobierno de que "se han multiplicado" los asentamientos chabolistas y de caravanas en el municipio.

Por su parte, Penín ha replicado que los socialistas "intentan generar un relato de parálisis que no se corresponde a la realidad", además de asegurar que los servicios sociales se han reforzado y ahora cuentan con más recursos que antes. También ha recordado que la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía realizan un seguimiento constante de estos poblados, mientras que los técnicos de servicios sociales realizan dos visitas mensuales para detectar si hay presencia de menores y ofrecer asistencia a las familias.