Sant Joan apoya la reutilización de agua en instalaciones deportivas: “No nos podemos permitir desaprovechar un recurso tan valioso”

La Agrupación de Electores de Sant Joan ha mostrado su satisfacción tras conseguir el apoyo unánime del pleno municipal a su propuesta para impulsar un plan de eficiencia hídrica en las instalaciones deportivas del municipio. La moción contempla recoger y almacenar agua de lluvia, aprovechar aguas depuradas y grises y estudiar la conexión de los equipamientos a la red de agua desalada.

El portavoz de la formación, Santi Marí, celebró el respaldo: "No nos podemos permitir desaprovechar un recurso tan valioso como el agua, especialmente en un contexto de sequía recurrente”. Según explicó, las instalaciones deportivas son los espacios municipales de mayor consumo, hasta ahora dependientes en gran parte de pozos, por lo que la conexión a la red de agua desalada es “una prioridad”.

El plan prevé la instalación de sistemas de reutilización en la piscina municipal, el jacuzzi, las duchas del campo de fútbol y otros equipamientos que actualmente vierten grandes cantidades de agua sin aprovechar. Además del ahorro económico, la medida tiene un valor ejemplarizante y pedagógico: “Queremos que la ciudadanía vea que el Ayuntamiento es el primero en apostar por el ahorro y la reutilización del agua, y que lo hace con hechos concretos, no solo con palabras”, subrayó Marí.

En la misma sesión plenaria se aprobó también el programa “patios abiertos”, que permitirá a niños y adolescentes utilizar los patios de los colegios fuera del horario escolar, bajo la supervisión de monitores. La medida busca facilitar la conciliación familiar y ofrecer espacios seguros de ocio, evitando conflictos por el uso de plazas u otros lugares públicos para jugar a la pelota.

Asimismo, el pleno dio luz verde a una línea de subvenciones destinada a los propietarios de fincas con elementos patrimoniales como sènies, aljubs, fuentes o pozos. El objetivo es apoyar la conservación y recuperación de estos bienes de alto valor cultural e histórico.

Por otro lado, en el apartado de control al equipo de gobierno, la Agrupación de Electores denunció la falta de transparencia por no publicar las actas de los plenos ni permitir el acceso a expedientes pese a haber solicitado su consulta meses atrás. “Nos parece una falta de respeto y una obstrucción a la labor de la oposición”, criticó Santi Marí.

El portavoz concluyó asegurando que su grupo seguirá presentando “propuestas constructivas que mejoren la vida de los ciudadanos, con especial prioridad a la protección del patrimonio natural y cultural y las acciones dirigidas a quienes más lo necesitan”.